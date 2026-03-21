Mạo danh người của Bộ Công an để lừa đảo người bán sầu riêng

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Nguyễn Thị Nhàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, Nhàn lên mạng xã hội, thấy chị N. (26 tuổi, ngụ tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) quảng cáo bán sầu riêng rồi kết bạn làm quen.

Sau một thời gian lấy được lòng tin của chị N., Nhàn tự xưng mình đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo, đưa ra nhiều lý do để mượn tiền chị N.

Từ tháng 8-2025 đến tháng 10-2025, chị N. bán cho Nhàn hơn 415 kg sầu riêng và cho mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Mãi không thấy Nhàn trả nợ, biết mình bị lừa, chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra và bắt giữ Nhàn khi đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh.