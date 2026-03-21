'Đế chế lừa đảo' quây kín nạn nhân của Mr Pips

Theo kết luận điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành, năm 2018, Phó Đức Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Khi về nước, anh ta thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và 65 người khác bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Nguyễn Hòa Bình và nhiều người thân của Nam nằm trong nhóm bị cáo buộc Rửa tiền hoặc Trốn thuế, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chia tầng vận hành trong cỗ máy lừa đảo

Hồ sơ vụ án cho thấy, hệ thống lừa đảo của Mr Pips và đồng phạm vận hành nhiều tầng, khép kín, từ quảng cáo, dẫn dụ đến kiểm soát rút tiền, khiến nạn nhân bị cuốn sâu và khó thoát khỏi vòng vây.

Tại Việt Nam, Nam thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại. Anh cũng cho thuê 41 văn phòng tại TP HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng hoạt động phạm tội.

Để bọc lót cho nhau, Nam thành lập 7 bộ phận với các cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ đặc thù. Đó là bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng, marketing, kế toán - tài vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, support, an ninh - pháp chế. Ngoài ra còn có tổ tư vấn do hai cán bộ công an giúp sức và Nam trực tiếp cùng tham gia.

Sơ đồ phạm tội của Mr Pips. Ảnh: Phạm Dự

Bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng do Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư chứng khoán đã được lập trình và tích hợp tự động trên nền tảng phần mềm MT4, MTS. Bộ phận này làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tên tài khoản Telegram bằng tiếng Anh.

Bộ phận kế toán - tài vụ cũng làm việc tại nước này, do Isik Uran quản lý chung và Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp. Bộ phận này sẽ mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền của các bị hại. Sau đó quản lý tiền chiếm đoạt được và thực hiện việc chi trả tiền cho toàn bộ hoạt động của hệ thống như tiền lương, thưởng cho nhân viên, thuê văn phòng, quảng cáo, máy chủ Zoiper, đầu số điện thoại.

Đây cũng là bộ phận chi tiền ăn chia theo thỏa thuận cho Uran, Nam, Ngọ.

Bộ phận marketing do Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng làm việc tại TP HCM. Marketing có nhiệm vụ thuê dịch vụ trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài quảng cáo về sàn giao dịch; đăng ký thành lập công ty để ký hợp đồng thuê văn phòng; ký hợp đồng thuê máy chủ Zoiper.

Bộ phận này cũng đứng ra thuê đầu số điện thoại dùng để kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Zoiper cho nhân viên gọi điện mời chào khách hàng. Một công việc khác của marketing là mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, thu thập dữ liệu khách hàng để chuyển cho sales; tuyển dụng nhân viên cho văn phòng; tổng hợp lương, thưởng trên toàn hệ thống.

Bộ phận kinh doanh gồm hệ thống các văn phòng được Nam giao cho Ngọ và một người khác phát triển, trực tiếp quản lý. Trong đó, cơ cấu tổ chức gồm quản lý vùng, văn phòng, trưởng phòng, nhóm và cuối cùng là nhân viên sales.

Tại mỗi văn phòng làm việc đều có nhân viên hành chính phục vụ việc chấm công, đặt cơm, mua văn phòng phẩm, nhận danh sách đầu số điện thoại để kích hoạt tài khoản Zoiper. Nhân viên IT thì hỗ trợ cài wifi, máy tính, xử lý vấn đề mạng. Tổng cộng có 33 văn phòng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Bình Dương.

Bộ phận chăm sóc khách hàng thời gian đầu Nam trực tiếp quản lý, sau đó giao cho người khác. Đây là một trong hai bộ phận (cùng với Kinh doanh) được xem là quan trọng nhất, đóng vai trò then chốt trong sơ đồ tổ chức phạm tội của Mr Pips.

Nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ văn phòng kinh doanh. Sau đó liên lạc tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư. Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn, đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền.

Nhóm này ngồi tại TP HCM cho đến tháng 6/2023. Sau khi cánh tay đắc lực bị bắt, Nam chuyển hết văn phòng cùng 2 nhóm nhân viên của bộ phận này sang Campuchia và trực tiếp phụ trách.

Mr Pips luôn khoe cuộc sống giàu sang trên mạng. Ảnh: FBNV

Nhà đầu tư có thể rút được tiền

Bộ phận Support chịu trách nhiệm nhận thông tin khách nạp tiền từ kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng rồi chuyển cho nhân viên quản trị sàn để nhập số tiền vào tài khoản của khách trên trang web; đồng thời chuyển tiếp hóa đơn chuyển tiền và số tài khoản MT4/MT5 của bị hại cho nhân viên cổng trung gian thanh toán để xác nhận đây là số tiền khách nạp vào sàn.

Support cũng kiểm tra chéo để xem việc khách đặt lệnh rút tiền có hợp lệ hay không. Theo quy định thì khách hàng chỉ thực hiện được đặt lệnh rút khi đủ lượng giao dịch trên sàn. Số tiền rút không phải là tiền bonus, tài khoản không phát sinh các khoản tăng đột biến do lỗi hệ thống.

Trường hợp khách rút tiền số lượng lớn, bộ phận này sẽ kiểm tra xem giao dịch có hợp lệ không, tiền lãi kiếm được có bất thường không. Nếu hợp lệ, Support sẽ báo với sàn để đồng ý cho khách rút, còn không sẽ gửi email từ chối.

Tuy nhiên, hợp lệ rồi nhưng số tiền rút lớn thì nhóm này vẫn bàn nhau để tìm cách thuyết phục khách thay đổi ý định. Nếu khách không hủy lệnh rút thì giao dịch vẫn buộc phải thực hiện.

Cuối cùng là bộ phận an ninh - pháp chế hoạt động tại miền Bắc và Nam, có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng. Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên văn phòng. Nhân viên an ninh thì dằn mặt các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty; không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Theo cáo buộc, năm 2018, Nam quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng bàn việc lập các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, kết nối ứng dụng MT4, MT5, đặt tên giống sàn nước ngoài. Tuy nhiên, các trang này thực chất không kết nối thị trường quốc tế.

Để thực hiện, Nam cùng một người sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình hoạt động, sau đó về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, lập nhiều công ty bình phong để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư forex, chứng khoán.

Dù không được cấp phép, Nam và đồng phạm vẫn tổ chức quảng cáo, tư vấn tài chính, tạo website liên kết MT4, MT5 để lôi kéo khách hàng, rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định nhà đầu tư thực chất "chơi với chủ sàn", thua thì tiền thuộc về nhóm này.

Công an kết luận Nam cùng Isik Uran lập 36 website, chỉ đạo mở công ty "ma", quảng cáo, thanh toán qua 69 tài khoản ngân hàng. Qua đó, băng nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.