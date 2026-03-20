Mỹ mở chiến dịch khai thông eo biển Hormuz, Israel quyết đưa bộ binh vào Iran

"Máy bay A-10 Warthog hiện tham chiến tại sườn phía Nam, nhắm vào các tàu tấn công tốc độ cao của Iran trong eo biển Hormuz" – báo Telegraph dẫn lời Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 19-3 (giờ Mỹ).

Cũng trong phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine xác nhận Washington đã triển khai trực thăng Apache để tấn công các tàu và máy bay không người lái (UAV) của Iran hoạt động gần eo biển Hormuz.

Mỹ triển khai nhiều khai máy bay và trực thăng tấn công các tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, Mỹ từng lên kế hoạch điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại qua khu vực, song thừa nhận việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển có thể mất nhiều tuần.

Mỹ phát động chiến dịch quân sự quy mô nhằm khai thông eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu – sau khi khu vực này gần như bị tê liệt bởi các đe dọa quân sự từ Iran.

Cùng với các đòn không kích, Mỹ tăng tốc điều động khoảng 4.500 thuỷ thủ và lính thuỷ đánh bộ, dự kiến có mặt tại Trung Đông trong vòng 2 ngày tới.

Chiến dịch khai thông eo biển Hormuz trở nên cấp bách hơn khi giá dầu ngày 19-3 (giờ Mỹ) tiệm cận mốc 100 USD/thùng.

Mỹ dường như cũng đang xem xét triển khai lực lượng tới đảo Kharg, nơi chiếm 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Ngoài ra, Mỹ và Israel thảo luận khả năng triển khai lực lượng để kiểm soát các kho uranium làm giàu cao của Iran, nhằm ngăn nguy cơ Tehran phát triển vũ khí hạt nhân - theo báo Wall Street Journal.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng minh thân cận của Mỹ, cũng cho rằng "cần một cuộc tấn công trên bộ để lật đổ chính quyền Iran".

Nhà lãnh đạo Israel nhận định các chiến dịch không kích đã tạo ra những "vết nứt" khiến Tehran suy yếu nhất trong 47 năm nhưng nhấn mạnh yếu tố bộ binh vẫn mang tính quyết định.

"Dù nhiều việc có thể đạt được bằng các đòn không kích nhưng yếu tố mặt đất vẫn là cần thiết để lật đổ hoàn toàn chính quyền Iran"- ông Netanyahu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng triển khai lực lượng đổ bộ Iran ở thời điểm hiện tại. "Tôi không đưa quân đến bất kỳ đâu. Tôi không làm điều đó. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với các bạn"- ông nói với phóng viên.

Xung đột tiếp tục leo thang khi Iran phóng máy bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Kuwait liên tiếp trong ngày 19 và 20-3. Ảnh: Telegraph

Trong bối cảnh chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" do Mỹ và Israel phát động kéo dài sang tuần thứ 4, tổ chức các nhà hoạt động nhân quyền (Hrana) cho biết số người thiệt mạng tại Iran đã lên tới 3.186 người.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm 1.394 dân thường (210 trẻ em) cùng 1.153 binh sĩ, ngoài ra còn 639 trường hợp khác chưa được xác định.

Hãng tin Fars cũng vừa đăng tải thông tin xác nhận phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Nạn nhân có 40 năm phục vụ trong lực lượng IRGC và đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên trong 2 năm gần đây.