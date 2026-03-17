Tướng Mỹ say xỉn ở thủ đô Ukraine và làm mất các tài liệu mật

"Báo cáo nêu rõ: 'Aguto đã mang các tài liệu mật vào Ukraine trái với chỉ thị của Đại sứ Mỹ và sau đó bỏ lại các tài liệu mật này trên một chuyến tàu Ukraine ở Ba Lan trong chuyến trở về Đức'".

Ngoài ra, Aguto còn xuất hiện trong tình trạng say xỉn tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ, do Đại sứ Mỹ tại Ukraine tổ chức, và tại một cuộc họp với hai tướng lĩnh Ukraine.

"Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, Bộ Quốc phòng đã nhận được ba đơn khiếu nại nặc danh có chứa các cáo buộc chống lại Aguto," báo cáo nêu rõ.

Buổi nhậu được đề cập trong báo cáo diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, trong chuyến đi kéo dài chín ngày đến Ukraine.

Trong một cuộc họp tại phòng của Aguto sau bữa tối, hai nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông ngã ngửa và đập đầu vào tường. Theo báo cáo, sáng hôm sau ông cũng có một vết bầm rõ rệt trên trán.

Đơn vị SAG-U, do Tướng Aguto chỉ huy, sau đó được chuyển giao cho Trung tướng Curtis Buzzard, người hiện đang tiếp tục điều phối hỗ trợ cho các cơ quan tình báo Ukraine.

Thông tin về việc Aguto làm mất các tài liệu mật được khuyến nghị chuyển cho Cục An ninh Đặc biệt của Lầu Năm Góc.