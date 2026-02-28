Mỹ tuyên bố tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran

Một quan chức khác khẳng định mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ Iran và bảo vệ lực lượng Mỹ. Theo nguồn tin này, Washington đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ trong khu vực trước khi tiến hành chiến dịch.

Khói bốc lên sau các vụ nổ tại Tehran, Iran. Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân Mỹ tại Israel sẵn sàng phản ứng ngay lập tức khi có cảnh báo an ninh.

“Chúng tôi khuyến nghị toàn bộ nhân viên Đại sứ quán, gia đình họ và công dân Mỹ tại Israel theo dõi sát các thông báo , ở gần khu vực trú ẩn và lập tức di chuyển đến nơi an toàn khi nghe thấy còi báo động”, ông Huckabee viết trên mạng xã hội X.