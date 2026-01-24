Iran cảnh báo tấn công mục tiêu Mỹ tại Trung Đông Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Cảnh báo được giáo sỹ Mohammad Javad Haj Ali Akbari đưa ra trong bài thuyết giảng trước hàng nghìn tín đồ Hồi giáo tại một thánh đường ở thủ đô Tehran trưa qua. Giáo sỹ Ali Akbari chỉ rõ, trong trường hợp bị Mỹ tấn công, Iran có thể phóng tên lửa tập kích các khoản đầu tự trị giá nghìn tỷ USD của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, giới chức Iran cũng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ và tài sản của Mỹ tại khu vực Trung Đông, nếu Washington can thiệp quân sự chống Tehran.

Iran cảnh báo tấn công mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Về phía Mỹ, một ngày sau thông báo của Tổng thống Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của Mỹ đang hướng về phía Iran, Bộ Tài chính Mỹ hôm qua thông báo áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với 9 con tàu được cho là thuộc đội tàu bóng tối, cùng 8 công ty liên quan đến Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các con tàu cùng chủ sở hữu hoặc công ty vận hành, bao gồm các công ty có trụ sở tại Ấn Độ, Oman và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), đã vận chuyển tổng lượng dầu và sản phẩm hóa dầu của Iran trị giá hàng trăm triệu USD, ra các thị trường nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua cảnh báo rằng có những dấu hiệu cho thấy Israel vẫn đang tìm kiếm cơ hội để tấn công Iran. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, động thái của Israel là rất nguy hiểm, bởi nó có thể khiến toàn khu vực rơi vào tình trạng bất ổn.

Cũng xuất phát từ mối lo ngại căng thẳng gia tăng tại khu vực, 2 hãng hàng không lớn của châu Âu là Air France của Pháp và KLM của Đức, hôm qua đã thông báo hủy các chuyến bay tới Israel cùng một số điểm đến ở UAE và Saudi Arabia, trong 2 ngày cuối tuần này.