Loạt vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Tehran khi Israel - Mỹ tập kích Iran

Israel đã phát động một cuộc tấn công giữa ban ngày vào thủ đô Tehran của Iran hôm 28/2, với một đám khói bốc lên từ trung tâm thành phố. Có dấu hiệu cuộc tập kích xảy ra gần văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Khóc bốc lên từ thủ đô Tehran khi bị Israel tập kích vào hôm 28/2. Ảnh: AP.

Tại Tehran, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ gần văn phòng Đại giáo chủ. Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó đưa tin về vụ nổ, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Hiện chưa rõ liệu ông Khamenei, 86 tuổi, có mặt tại văn phòng của mình vào thời điểm đó hay không. Ông đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày khi căng thẳng với Mỹ leo thang. Nhưng cuộc tấn công diễn ra khi Mỹ đã tập hợp một lực lượng lớn máy bay chiến đấu và tàu chiến khổng lồ trong khu vực để cố gắng gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, mô tả vụ tấn công là nhằm “loại bỏ các mối đe dọa”. Ông không nói rõ thêm chi tiết ngay lập tức.

Còi báo động cũng vang lên khắp Israel cùng lúc. Quân đội Israel cho biết họ đã đưa ra “cảnh báo chủ động để chuẩn bị cho công chúng về khả năng tên lửa được phóng về phía Israel”.

Quân đội Mỹ từ chối bình luận ngay lập tức về vụ tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ đang tham gia các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran.