Israel chuyển các bệnh viện xuống lòng đất để đối phó Iran phản công

Một số bệnh viện lớn nhất của Israel đã thông báo rằng họ đang chuyển sang hoạt động dưới lòng đất khi Bộ Y tế nước này yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất, theo nguồn tin CNN.

Một hầm dân sự ở Tel Aviv, dùng để tránh rocket và bom đạn, vào tháng 3/2025. Ảnh: Trung Hiếu.

“Bộ Y tế [Israel] đã chỉ thị các bệnh viện cho xuất viện những bệnh nhân không cần điều trị tại bệnh viện”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố khi yêu cầu các bệnh viện chuyển đến các cơ sở dưới lòng đất.

Trung tâm Y tế Sourasky ở Tel Aviv đã mở bệnh viện cấp cứu dưới lòng đất và đã bắt đầu di chuyển bệnh nhân và các khoa đến cơ sở kiên cố này.

“Các đơn vị nhạy cảm đã bắt đầu hoạt động trong các không gian được bảo vệ”, cơ sở này cho biết.

Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan cũng đang chuẩn bị di dời các khoa đến các cơ sở dưới lòng đất. Bệnh viện này khẳng định: "tất cả các đội ngũ y tế, điều dưỡng và hậu cần đều đã sẵn sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tối ưu và nhanh chóng cho mọi bệnh nhân”.

Trong khi đó, bệnh viện Rambam ở Haifa đang dọn dẹp các cơ sở đỗ xe dưới lòng đất để chuẩn bị cho “tình trạng khẩn cấp”. “Chúng tôi đề nghị người dân không đến trừ trường hợp cấp cứu y tế khẩn cấp”, bệnh viện Rambam cho hay.

Magen David Adom - cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel, cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hậu phương, quân đội Israel và Bộ Y tế Israel khi chuyển từ các hoạt động thường lệ sang các hoạt động khẩn cấp.