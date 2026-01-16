Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt đối với 5 quan chức an ninh Iran, với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lời đe dọa về hành động quân sự từ phía Nhà Trắng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Danh sách trừng phạt bao gồm ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cùng một số chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Iran lách các lệnh trừng phạt dầu mỏ cũng bị đưa vào danh sách đen. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà tù Fardis.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố video hôm 15/1, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ các dòng tiền mà ông cho là được chuyển bất hợp pháp từ Iran đến các tổ chức tài chính quốc tế.

Về phía Tehran, quốc gia này đã trải qua làn sóng bất ổn từ cuối tháng 12, xuất phát từ tình trạng lạm phát và sự mất giá của đồng nội tệ rial. Chính phủ Iran khẳng định các cuộc biểu tình vì lý do kinh tế ban đầu đã bị các thế lực nước ngoài lợi dụng và chỉ đạo nhằm kích động bạo lực, tạo cớ cho sự can thiệp từ bên ngoài. Một số nguồn tin từ truyền thông Israel và các nhân vật chính trị tại Washington cũng đề cập đến các giả thuyết về vai trò của các cơ quan tình báo nước ngoài trong đợt bất ổn này.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc các lựa chọn hành động. Sau khi cảnh báo sẽ phản ứng "rất mạnh mẽ" nếu Tehran thi hành án tử hình đối với những người tham gia bạo loạn, ông Trump vào hôm thứ Tư nhận định rằng tình trạng bạo lực tại Iran đã có dấu hiệu dừng lại và các vụ hành quyết sẽ không diễn ra.

Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ tại khu vực gồm Saudi Arabia, Oman và Qatar đã đưa ra những khuyến cáo thận trọng. Theo Wall Street Journal, các quốc gia này lo ngại bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào cũng có thể gây bất ổn thị trường dầu mỏ toàn cầu và có khả năng dẫn đến việc phe cứng rắn trong IRGC nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn tại Iran.