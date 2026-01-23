Đại sứ Mỹ gửi lời cảnh báo tới Iran

Bình luận về việc một hạm đội tàu chiến của Mỹ đang hướng về Trung Đông, ông Mike Huckabee mặc dù từ chối nêu rõ hành động nào có thể xảy ra tiếp theo, nhưng cho biết “Iran đã được cảnh báo rõ ràng trước đó và không nên đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Donald Trump”.

Ông Mike Huckabee nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump “đã chứng minh vào mùa hè năm ngoái rằng những lời cảnh báo của ông không phải là lời nói suông”, ám chỉ cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: i24News

Nhắc lại lập trường của Tổng thống Donald Trump, ông Mike Huckabee cho biết, Iran không được phép làm giàu uranium hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, cáo buộc Iran “đã bỏ qua những cảnh báo đó cho đến khi Mỹ hành động”.

Đại sứ Mỹ tại Israel cũng cáo buộc Iran giết hại người biểu tình trong các cuộc biểu tình vừa qua, chuyển hướng nguồn lực quốc gia cho các nhóm vũ trang thuộc “Trục kháng chiến”, bao gồm Hamas, Hezbollah và Houthi.