Chiến dịch tấn công Iran: Mỹ và Israel phối hợp hành động

Theo nguồn tin trên, một trong các mục tiêu bị nhắm tới được cho là một cơ sở liên quan đến Tổng thống Iran. Thông tin cũng cho biết các đợt không kích tập trung vào những địa điểm mà Israel cho là có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Khói bốc lên ở Tehran ngày 28-2

Hiện chưa có thông tin về việc Iran phóng tên lửa đáp trả nhằm vào Israel. Tuy nhiên, giới chức Israel yêu cầu người dân ở gần các phòng an toàn, song chưa cần phải vào trú ẩn.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là duy trì sự phối hợp chặt chẽ về vấn đề Iran, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa của Tehran.