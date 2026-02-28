Iran tuyên bố đáp trả bằng các đòn tấn công mang tính hủy diệt

Khói bốc lên từ các tòa nhà ở Tehran sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: GI.

Trong khi đó một quan chức khác của Iran cũng đã lên tiếng.

“Chúng tôi đã cảnh báo các ông” - Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran viết trên mạng xã hội.

“Giờ đây các ông đã bắt đầu bước đi trên một con đường mà điểm kết thúc của nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của các ông nữa” - ông nói thêm.

Các vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Pasteur của Tehran, nơi có khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm nơi ở và văn phòng của Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, theo các hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết.

Hãng thông tấn Fars cho biết ít nhất 7 tên lửa đã bắn trúng khu vực này.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết các bệnh viện đã được đặt trong tình trạng báo động sau cuộc tấn công của Israel, hãng tin Tasnim đưa tin.

Theo người phát ngôn, các xe cứu thương đã được điều động tới khu vực trung tâm thủ đô, và số người bị thương ước tính cũng như các địa điểm cụ thể sẽ được công bố sau khi xác nhận.

Al Jazeera dẫn lời một chuyên gia cho rằng nếu có hành động quân sự thì nhiều khả năng nó sẽ mang hình thức, hay là “đánh một lần rồi thôi”.

Tức là sẽ có một đòn tấn công duy nhất, theo quan điểm của ông, nhằm thu hút sự chú ý của Iran và gửi thông điệp: “Đây là những gì chúng tôi đang làm lúc này, nhưng tình hình có thể còn tồi tệ hơn nhiều nếu các ông không đi đến một thỏa thuận nào đó.”