Thương vong đầu tiên: Tổng tư lệnh lục quân Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel

Theo các nguồn tin chưa được xác nhận từ truyền thông Israel, Tướng Amir Hatami, Tổng tư lệnh lục quân Iran, đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào Iran.

Chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Phía Israel nói ông Hatami là một trong những mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công. Ông Hatami sinh năm 1966, cũng là Cố vấn cho Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iran về các vấn đề quân đội và là cựu bộ trưởng quốc phòng của Iran năm 2017.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Đáp trả hành động gây hấn của kẻ thù thù địch và tội ác nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, làn sóng tấn công quy mô lớn đầu tiên bằng tên lửa và máy bay không người lái của Cộng hòa Hồi giáo Iran hướng tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã bắt đầu” - IRGC cho biết lúc khoảng 15.45 ngày 28/2 giờ Hà Nội.

Hãng Reuters đưa tin, dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đã bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar sau vụ tấn công vào Iran. Căn cứ này là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, với khoảng 10.000 binh sĩ đóng quân.

Vào tháng 6 năm 2025, căn cứ này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân ở Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tại Tehran, Khói đen dày đặc bốc lên sau các cuộc tấn công của Israel. Iran cảnh báo về một "phản ứng quyết liệt" và mang tính hủy diệt nhằm vào Israel.

Tuy nhiên Iran được cho là gần như mất kết nối Internet hoàn toàn. Netblocks, tổ chức giám sát Internet toàn cầu, về tình hình kết nối hiện tại tại Iran, cho biết dữ liệu mạng cho thấy Iran hiện đang “ở trong tình trạng mất kết nối Internet gần như hoàn toàn”, với mức độ kết nối toàn quốc chỉ còn 4%.

“Sự cố xảy ra trong bối cảnh các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, và tương đồng với các biện pháp từng được áp dụng trong cuộc chiến với Israel năm ngoái,” tổ chức này cho biết thêm.