Hàng quán Hà Nội thập niên 1980-1990 qua ống kính

Nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis chụp một cửa hàng bán trứng vịt lộn vào những năm 1980. Chiếc ghế gỗ dài, tấm trải bàn với họa tiết hoa là những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, buôn bán của mọi người khi đó.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội thời đó chỉ cần một tấm biển hiệu viết tay, vài chiếc bàn, ghế gỗ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm với người dân. Các tác phẩm ghi lại nhịp sống một thời ở thủ đô thường được chia sẻ trên những hội nhóm nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Mỹ William E. Crawford chụp hai người đàn ông uống nước chè ở một quán vỉa hè, bên cạnh là quầy bơm ga bật lửa ở số 8 Lý Thái Tổ, năm 1988.

Cảnh trước cửa quán ăn tại số 72 Mã Mây năm 1988.

William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Ông chụp phố phường, sinh hoạt của mọi người để ghi nhận sự thay đổi của thành phố thời hậu chiến. Các tác phẩm của Crawford từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, thuộc cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (2018).

Sạp bán báo ở số 222 Hàng Bông năm 1986 qua ống kính của William Crawford.

Nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Andy Tarica ghi lại hình ảnh một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội vào năm 1995. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, ấn tượng những quán ăn với vài chiếc ghế nhựa nhỏ.

Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi chụp các quán nước và bán đồ ăn trên phố Hàng Bông năm 1998.

Ông đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường ở đây. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia thường chia sẻ các bức ảnh về cảnh sắc, con người, giao thông ở thủ đô cách đây hơn 30 năm.

Một cửa hàng ăn vào thập niên 1990 qua ảnh của ông Fukada Hiroshi -cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.