Mỹ-Trung nhất trí khung thỏa thuận thương mại để ông Trump, ông Tập xem xét

Ngày 26-10, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất khung thỏa thuận thương mại để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét trong tuần này, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia đã loại bỏ nguy cơ ông Trump áp mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1-11.

Ông Bessent cũng cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ hoãn triển khai quy định cấp phép đối với khoáng sản và nam châm đất hiếm thêm một năm trong khi xem xét lại chính sách này.

“Tôi cho rằng chúng ta đã có một khuôn khổ rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào ngày 30-10 tới” - ông Bessent nói với báo giới sau cuộc đàm phán.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 25-10. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Bessent cho biết ông kỳ vọng thỏa thuận tạm hoãn thuế quan với Trung Quốc sẽ được gia hạn sau khi hết hạn vào ngày 10-11, và rằng Bắc Kinh sẽ nối lại việc mua đậu nành Mỹ với số lượng lớn.

“Nông dân trồng đậu nành của Mỹ sẽ cảm thấy rất hài lòng với những gì đang diễn ra, không chỉ cho vụ này mà còn cho các vụ trong vài năm tới” - ông Bessent nói thêm.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, người cũng tham gia cuộc đàm phán, cho biết hai bên đã đồng ý tạm dừng một số biện pháp trừng phạt và “tìm ra hướng đi mới, trong đó chúng ta có thể tiếp cận nhiều hơn với nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, đồng thời cân bằng thâm hụt thương mại bằng việc tăng xuất khẩu hàng hóa Mỹ”.

Phía Trung Quốc thận trọng hơn khi nói về các cuộc đàm phán và không tiết lộ chi tiết kết quả các cuộc gặp.

“Lập trường của Mỹ khá cứng rắn, trong khi Trung Quốc kiên định bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Chúng tôi đã trải qua các cuộc tham vấn căng thẳng và tiến hành trao đổi mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp và phương án xử lý những vấn đề này” - theo Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương.

Ông Trump và ông Tập dự kiến gặp nhau vào ngày 30-10 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc để thông qua các điều khoản của thỏa thuận.

Trong khi Nhà Trắng đã chính thức công bố cuộc gặp được mong đợi giữa hai nhà lãnh đạo, Trung Quốc vẫn chưa xác nhận việc này.

Ngày qua, phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia, ông Trump gợi ý khả năng có thêm các cuộc gặp với ông Tập tại Trung Quốc và Mỹ.

“Chúng tôi đã thống nhất sẽ gặp nhau. Sau này chúng tôi sẽ gặp ở Trung Quốc, rồi gặp lại ở Mỹ. Có thể tại Washington hoặc Mar-a-Lago” - ông Trump nói.

Trong số các vấn đề ông Trump dự kiến nêu với ông Tập có việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ, đảo Đài Loan. Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong các vấn đề giữa Mỹ và Nga, khi cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn.