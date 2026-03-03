Mỹ triển khai tên lửa PrSM tại Iran: "Kẻ huỷ diệt S-400" lần đầu tiên tham chiến

Tên lửa PrSM. Ảnh Getty

Lần đầu tiên tên lửa tấn công chính xác được sử dụng trong chiến đấu

Theo các báo cáo, đây là lần đầu tiên tên lửa PrSM được đưa vào sử dụng trên chiến trường, loại tên lửa này đã được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ khoảng 2 năm trước. Trang tin The War Zone lưu ý rằng đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố trên mạng xã hội trong Chiến dịch Epic Fury dường như cho thấy cảnh phóng tên lửa.

Các chuyên gia đã nhận dạng loại vũ khí này nhờ các vây đuôi đặc trưng và cấu hình hai cụm phóng của Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS). Những đặc điểm này giúp phân biệt PrSM với các tên lửa Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) cũ hơn.

Ưu điểm vượt trội so với ATACMS

Ở cấu hình cơ bản, được gọi là Giai đoạn 1, tên lửa PrSM có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 500 km. Quân đội Mỹ đặt mục tiêu mở rộng tầm bắn đó lên 650 km và cuối cùng là 1.000 km. Để so sánh, tên lửa ATACMS đạt tầm bắn tối đa khoảng 300 km.

Các nhà phân tích cho rằng tên lửa mới này cho phép lực lượng Mỹ phá hủy các hệ thống phòng không và các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương hiệu quả hơn. Tốc độ cao của nó làm phức tạp đáng kể các nỗ lực đánh chặn, tăng khả năng sống sót trước các mạng lưới phòng thủ tiên tiến.

Việc trình diễn khả năng của tên lửa PrSM trong điều kiện chiến đấu thực tế chống lại Iran cũng có thể đóng vai trò là tín hiệu gửi đến các đối thủ tiềm năng khác của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc. Các nhà phát triển hiện đang nghiên cứu một biến thể chống tàu có tên gọi Increment 2, sẽ được trang bị thêm một đầu dò và khả năng tấn công các mục tiêu di động trên biển.

Được thiết kế để chống lại các hệ thống của Nga và Trung Quốc

Vào tháng 12 năm 2019, trang tin Breaking Defense dẫn lời Chuẩn tướng John Rafferty, người cho rằng trên một chiến trường giả định ở châu Âu, tên lửa PrSM phóng từ mặt đất sẽ đóng vai trò là "kẻ hủy diệt" các hệ thống phòng không của Nga như S-400. Tại chiến trường Thái Bình Dương, ông cho biết, tên lửa này sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Trung Quốc.

Một sĩ quan có mặt trong các cuộc thử nghiệm bay ban đầu nhấn mạnh rằng chương trình này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Lục quân Mỹ nhằm hỗ trợ Không quân và Hải quân Mỹ trong các hoạt động đa lĩnh vực tiềm năng.

Năm 2025, Defense News dẫn lời Thiếu tướng Frank Lozano đưa tin rằng Lục quân Mỹ và Lockheed Martin đang tìm cách tăng cường sản xuất tên lửa PrSM khi hệ thống này thay thế tên lửa ATACMS. Các quan chức nhấn mạnh rằng PrSM sẽ đóng vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột tương lai nhờ khả năng chống lại các công nghệ quân sự tiên tiến của Nga và Trung Quốc.