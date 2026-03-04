Nóng: IAEA tuyên bố không có bằng chứng về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran như Mỹ và Israel cáo buộc

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: GBNews.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói với NBC News rằng cơ quan này chưa phát hiện “các yếu tố của một chương trình có hệ thống và có cấu trúc nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân” tại Iran.

Tuy nhiên, ông xác nhận rằng Tehran đã làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60% - một mức vượt xa nhu cầu cho mục đích năng lượng dân sự.

Grossi cho biết mức làm giàu như vậy là điều “chỉ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mới có”.

Ông nhấn mạnh rằng các thanh sát viên không thể kết luận Iran có ý định chế tạo bom, nhưng việc tích trữ uranium ở mức đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng.

Theo ông, chính mức làm giàu này là “nguồn gốc của những quan ngại mà chúng tôi có”, và “không có mục tiêu rõ ràng” cho việc tích lũy vật liệu ở cấp độ đó.

“Các máy ly tâm liên tục quay và sản xuất ngày càng nhiều vật liệu này,” ông nói, đồng thời cho biết về mặt lý thuyết lượng đó “đủ để sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân. Nhưng họ có chúng không? Không”.