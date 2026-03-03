Mỹ sẽ gặp thảm họa lớn này nếu cuộc chiến với Iran kéo dài 10 ngày

Ông Trump tuyên bố kho đạn dược của Mỹ dồi dào, "gần như không giới hạn"

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin

Mỹ và Israel đã phát động các đợt tấn công vào Iran cuối tuần trước trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran vẫn đang diễn ra. Các cuộc thảo luận được cho là bao gồm việc hạn chế kho tên lửa đạn đạo của Iran và chấm dứt việc nước này cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực, nhắm vào Israel cũng như các tài sản quân sự của Mỹ tại Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iraq.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng một chiến dịch quân sự kéo dài tại Iran sẽ tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng, bao gồm chi phí khổng lồ để bổ sung kho đạn dược đang dần suy giảm của Washington.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Mỹ có đủ vũ khí để duy trì chiến dịch. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ “chưa bao giờ dồi dào và chất lượng cao như hiện nay”, thậm chí “gần như không giới hạn”.

Dù vậy, các nhà phân tích nói với Al Jazeera rằng nếu cuộc chiến kéo dài 4-5 tuần như kế hoạch ban đầu mà ông Trump đề cập, một số loại vũ khí, đặc biệt là tên lửa đánh chặn quan trọng, có thể sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt.

Mỹ đang sử dụng những vũ khí nào?

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Washington đã triển khai hơn 20 hệ thống vũ khí thuộc lực lượng không quân, hải quân, lục quân và phòng thủ tên lửa.

Các khí tài được sử dụng gồm: máy bay ném bom B-1, B-2 tàng hình, tiêm kích F-35 Lightning II, F-22 Raptor, F-15 và EA-18G Growler. Mỹ cũng triển khai máy bay không người lái, trong đó có MQ-9 Reaper, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và tên lửa hành trình Tomahawk.

Về phòng thủ, Mỹ sử dụng các hệ thống Patriot, THAAD và máy bay cảnh báo sớm AWACS. Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đã có mặt tại Trung Đông khi chiến dịch bắt đầu.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin ngày 23/2 rằng, các quan chức Lầu Năm Góc và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã cảnh báo ông Trump về nguy cơ của một chiến dịch kéo dài. Trong khi đó, The Washington Post cho biết ông Caine lưu ý rằng, tình trạng thiếu đạn dược quan trọng và sự hỗ trợ hạn chế từ các đồng minh khu vực có thể làm suy yếu khả năng kiềm chế đòn trả đũa của Iran.

Bài học từ cuộc chiến 12 ngày năm 2025

Từ ngày 13 đến 24/6/2025, Iran và Israel đã giao tranh trong 12 ngày. Mỹ tham gia về phía Israel, không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran và triển khai hai tổ hợp THAAD tới Israel.

THAAD – do Lockheed Martin sản xuất – là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung và trung xa ở khoảng cách 150–200km.

Sau cuộc chiến, giới chức Mỹ cho biết họ đã phải phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD để ngăn chặn các đòn tấn công từ Iran – tương đương khoảng 25% tổng số tên lửa đánh chặn THAAD trong kho. Ngoài ra, Mỹ cũng tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn phóng từ tàu chiến.

Mỹ có thể thiếu loại vũ khí nào?

Nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ nhiều khả năng thiếu hụt các loại vũ khí chính xác cao và tên lửa đánh chặn như THAAD. Một tổ hợp THAAD gồm 95 binh sĩ, sáu bệ phóng gắn trên xe tải với tổng cộng 48 tên lửa đánh chặn, một hệ thống radar và bộ điều khiển hỏa lực.

Tính đến giữa năm 2025, Mỹ có chín tổ hợp THAAD hoạt động trên toàn cầu. Mỗi tổ hợp có giá từ 1 đến 1,8 tỷ USD.

Ngoài ra, Mỹ có thể cạn dần bom dẫn đường JDAM – bộ kit dùng GPS để biến bom “thông thường” thành bom chính xác cao.

Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, Iran có khả năng sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng, trong khi Mỹ và đồng minh chỉ chế tạo được khoảng 6–7 tên lửa đánh chặn mỗi tháng. Ông nhấn mạnh Iran còn sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều.

Kho tên lửa SM-3 – loại đánh chặn phóng từ tàu chiến – cũng đã bị hao hụt do nhịp độ sản xuất chậm và các chiến dịch trước đó, bao gồm cả các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Bao lâu nữa Mỹ có thể cạn kiệt vũ khí?

Christopher Preble, chuyên gia của Trung tâm Stimson, cho rằng Mỹ có đủ ngân sách quốc phòng hàng nghìn tỷ USD để trang trải chi phí tài chính, nhưng điểm nghẽn thực sự là kho tên lửa đánh chặn như Patriot hay SM-6.

Ông cảnh báo nhịp độ đánh chặn cao hiện nay “không thể kéo dài vô thời hạn”, có thể chỉ duy trì được vài tuần. Việc sản xuất tên lửa mới mất nhiều tháng do quy trình lắp ráp và thử nghiệm phức tạp.

Mỹ có thể tăng tốc sản xuất hoặc điều chuyển vũ khí từ các khu vực khác, bao gồm cả châu Âu – nơi một số hệ thống dự kiến chuyển cho Ukraine – hoặc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều này có thể tạo ra khoảng trống chiến lược tại các mặt trận khác.

Chi phí chiến tranh lớn đến mức nào?

Dù Lầu Năm Góc chưa công bố con số chính thức, hãng tin Anadolu ước tính Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD chỉ trong 24 giờ đầu tiên, cùng 630 triệu USD cho giai đoạn chuẩn bị trước đó.

Theo Trung tâm An ninh Mỹ Mới, chi phí vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Gerald R. Ford lên tới khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày.

Tổng hợp lại, dù Mỹ có tiềm lực tài chính khổng lồ, khả năng duy trì một chiến dịch kéo dài phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực sản xuất và bổ sung kho tên lửa đánh chặn – yếu tố có thể trở thành điểm yếu chiến lược nếu xung đột tiếp diễn.