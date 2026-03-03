Ông Trump nói 'thất vọng' vì Anh đứng ngoài chiến dịch tấn công Iran

Tờ Guardian ngày 3/3 đưa tin, ông Trump mới đây đã tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Anh "không còn như xưa", đồng thời chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer vì đứng ngoài chiến dịch tấn công Iran.

"Thật đáng thất vọng khi mối quan hệ tưởng như vững chắc nhất lại không còn như xưa. Thủ tướng Starmer đã không giúp gì, tôi chưa từng nghĩ Anh lại làm như vậy vì chúng tôi yêu nước Anh. Các nước như Pháp hiện đang hỗ trợ nhiều hơn. Thực tế thì sự góp mặt của Anh trong chiến dịch ở Trung Đông không quá quan trọng, nhưng ít ra ông Starmer nên đề nghị giúp đỡ", Tổng thống Mỹ bày tỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Ông Trump cũng nhận định chính quyền của Thủ tướng Starmer muốn tìm cách "lấy lòng" cử tri Hồi giáo khi không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nước này đang đạt được kết quả rất tốt trong hoạt động quân sự ở Trung Đông.

Trước đó, ông Starmer đã thông báo về việc London đồng ý cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để thực hiện những cuộc tấn công vì mục đích tự vệ, sau khi các cơ sở này không được sử dụng trong cuộc tấn công phủ đầu Iran. Ngoài ra, Anh cũng sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc không kích lãnh thổ Iran.

"Nhiệm vụ của tôi là đánh giá xem hành động nào đem lại lợi ích quốc gia cho Anh. Đó là những gì tôi đã làm và tôi không thay đổi lập trường của mình", ông Starmer giải thích.