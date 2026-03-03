Israel nêu lý do tập kích Iran

"Iran gần đây bắt đầu xây dựng các cơ sở, địa điểm mới, boongke ngầm để giúp chương trình tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử của họ trở nên bất khả xâm phạm chỉ trong vài tháng tới", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/3 cho hay.

Al Jazeera trước đó cùng ngày đưa tin có tiếng nổ lớn ở khu vực gần cơ sở hạt nhân và căn cứ không quân ở thành phố Isfahan, miền trung Iran. Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho hay cơ sở hạt nhân tại Natanz cũng đã bị Israel và Mỹ tập kích hôm 1/3.

"Nếu không hành động ngay lúc này, thì trong tương lai sẽ không còn cơ hội để hành động. Và rồi họ có thể nhắm mục tiêu vào nước Mỹ, tống tiền nước Mỹ, đe dọa chúng tôi và tất cả mọi người. Vì vậy, cần phải hành động", Thủ tướng Israel nói.

Trong khi đó, đại sứ Iran Najafi tuyên bố các cơ sở hạt nhân này "đảm bảo an toàn và chỉ phục vụ mục đích hòa bình".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 26/2. Ảnh: AFP

Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những lý do mà Israel và Mỹ nêu ra để tiến hành chiến dịch tập kích hồi tháng 6/2025, cáo buộc Tehran đang tiến quá gần đến khả năng chế tạo bom nguyên tử.

Tuy nhiên, những gì còn lại của các cơ sở hạt nhân Iran sau cuộc tấn công đó của Mỹ và Israel dường như vẫn được bảo toàn trong chiến dịch lần này.

"Chúng tôi không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cơ sở hạt nhân nào đã bị hư hại hoặc bị tấn công", Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày 2/3 cho biết. Ông Grossi không nêu lý do có sự khác biệt giữa thông tin của ông với của đại sứ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay sau chiến dịch Búa Đêm hồi tháng 6/2025, Mỹ đã cảnh báo Iran không xây dựng lại chương trình hạt nhân ở địa điểm khác. "Nhưng họ đã phớt lờ cảnh báo đó và không từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân", ông nói với báo giới tại Nhà Trắng hôm 2/3.

Vị trí các cơ sở hạt nhân Iran. Đồ họa: AFP

Ông nhấn mạnh việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều "không thể chấp nhận được" đối với Mỹ, nên ông đã ra lệnh cho quân đội tấn công để ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

"Đây là cơ hội tốt nhất cuối cùng của chúng ta để loại bỏ mối đe dọa không thể chấp nhận được do chế độ này gây ra", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ và Israel tiến hành đợt tập kích quy mô lớn vào Iran từ ngày 28/2, phá hủy nhiều khu vực và hạ sát các quan chức cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran đáp trả lại bằng các đợt phóng tên lửa, máy bay không người lái về phía Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại khắp các nước Vùng Vịnh.