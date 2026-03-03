Israel theo dõi và ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran thế nào?

Tờ Financial Times hôm 2-3 dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức tình báo cho biết vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei diễn ra sau nhiều năm theo dõi bí mật và thông qua nhiều chiến thuật khác nhau.

Theo tờ báo, Israel kết luận rằng ông Khamenei đang ở nhà tại thủ đô Tehran - Iran ngày 28-2 dựa trên thông tin tình báo và xác nhận từ một nguồn tin thân cận của Mỹ. Lúc đó, các máy bay chiến đấu của Israel, sau nhiều giờ bay trên không, đã bắn khoảng 30 tên lửa vào khu nhà của ông Khamenei.

Đường phố Tehran với hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: ANADOLU

Tên lửa được sử dụng trong vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran được cho là Sparrow, có khả năng tấn công cả những mục tiêu nhỏ từ khoảng cách hơn 1.000 km, nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hệ thống phòng không Iran.

Cuộc tấn công được thực hiện vào ban ngày, một lựa chọn có chủ đích mà quân đội Israel giải thích rằng nhằm đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật.

Sáng ngày diễn ra cuộc tấn công, Israel được cho là đã làm gián đoạn hoạt động của khoảng một chục cột phát sóng điện thoại di động gần khu nhà của ông Khamenei, ngăn cản đội cận vệ của ông nhận được cảnh báo.

Việc thiếu các biện pháp phòng ngừa từ phía Iran cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của cuộc tấn công. Một người phát ngôn cho rằng nếu ông Khamenei ở trong một trong 2 hầm trú ẩn của ông, Israel đã không thể làm gì.

Chiến dịch ngày 28-2 của Israel cũng là kết quả của công tác tình báo kéo dài nhiều năm.

Báo cáo tiết lộ Israel đã hack thành công hệ thống camera giao thông ở Tehran, trong đó có các camera hướng về phía khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran và kiểm soát hầu hết các camera này trong nhiều năm.

Dữ liệu được mã hóa, truyền đến các máy chủ ở TP Tel Aviv và miền Nam Israel.

Một góc camera tỏ ra đặc biệt hữu ích trong việc xác định vị trí đỗ xe cá nhân các vệ sĩ của ông Khamenei, cung cấp chi tiết về các hoạt động thường nhật bên trong khu phức hợp.

Các thuật toán phức tạp đã được sử dụng để bổ sung chi tiết vào hồ sơ về các thành viên đội cận vệ của nhà lãnh đạo Iran, bao gồm địa chỉ, giờ làm việc, tuyến đường đi làm và các quan chức mà họ được giao nhiệm vụ bảo vệ, tạo nên cái mà các sĩ quan tình báo gọi là "mô hình cuộc sống".

Một quan chức tình báo Israel giấu tên nói với Financial Times rằng “chúng tôi biết Tehran như biết Jerusalem”, mô tả một “bức tranh tình báo” dày đặc được xây dựng thông qua việc thu thập dữ liệu liên quan đến Đơn vị Tình báo tín hiệu 8200 của Israel, các nguồn tin do Mossad tuyển mộ và phân tích của tình báo quân sự.

Israel cũng phân tích mạng xã hội để sàng lọc hàng tỉ điểm dữ liệu, xác định các trung tâm ra quyết định cũng như các mục tiêu mới.