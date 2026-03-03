Ngày 3-3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Mục tiêu là phát hiện cách làm hay, sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, mức độ "thấm", "ngấm", sự lan tỏa và khí thế quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kiến nghị, đề xuất với Trung ương có các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên khẩn trương chỉ đạo xây dựng báo cáo tự kiểm tra, giám sát với các nội dung bám sát đề cương và từng nhóm vấn đề theo kế hoạch; đánh giá khách quan, thực chất, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, có số liệu, không nêu chung chung, tự đánh giá làm rõ mức độ chuyển biến thực chất trong học tập, quán triệt Nghị quyết. Việc xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, công tác lãnh đạo chuẩn bị cuộc bầu cử; nhận diện những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn và yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu của năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phân công đầu mối làm việc cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, phối hợp chặt chẽ với Đoàn để bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu. Tinh thần chung của đợt kiểm tra, giám sát là nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền; kiểm tra để phát hiện vấn đề; giám sát để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, cho biết nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, báo cáo trung thực, nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm yêu cầu.