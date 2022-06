Mỹ: Nhận tin báo có tiếng kêu ở thùng xe tải đông lạnh, mở cửa phát hiện thảm kịch

Giới chức Mỹ cho biết, các nạn nhân gồm cả nam và nữ. Nhiều người còn rất trẻ.

Cảnh sát Mỹ bảo vệ hiện trường, nơi phát hiện ít nhất 46 thi thể trong thùng xe tải đông lạnh ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Hãng NBC News đưa tin, một người làm việc tại khu vực phía tây nam thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ nghe thấy tiếng kêu cứu ở thùng của một chiếc xe tải bị bỏ lại gần đường ray trong khu vực.

Lực lượng cứu hỏa thành phố San Antonio có mặt tại hiện trường và lập tức phá cửa thùng xe tải.

"Chúng tôi phá cửa thùng xe tải và nhìn thấy nhiều thi thể trong đó", Charles Hood - chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố San Antonio - cho hay. Theo ông Hood, ít nhất 46 thi thể được đưa khỏi xe tải và 16 nạn nhân còn sôngs, gồm 4 trẻ em, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Quan chức địa phương cho biết, các nạn nhân gồm cả nam và nữ. Nhiều người còn rất trẻ. Theo Guardian, đây có thể là một trong những thảm kịch chết chóc nhất liên quan đến nhập cư trái phép vào Mỹ trong vài thập kỷ gần đây.

Cảnh sát phát hiện 16 người vẫn còn sống. Ảnh: Reuters

William P. McManus, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố San Antonio, cho biết, những người sống sót không có nước uống và sắp cạn dưỡng khí khi ở trong thùng xe tải. "Thân nhiệt của những người sống sót khá cao. Khi chạm vào họ, chúng tôi cảm thấy nóng", ông McManus nói.

Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố San Antonio. Đài truyền hình địa phương WOAI TV dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, các nạn nhân thiệt mạng được cho là người nhập cư.

Ông McManus nói thêm rằng Cơ quan Điều tra An ninh nội địa Mỹ đã tiếp quản việc điều tra. Sức nóng có thể là trọng tâm của cuộc điều tra về nguyên nhân thiệt mạng của ít nhất 46 nạn nhân. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ ở khu vực phát hiện ra các thi thể vào khoảng gần 39 độ C hôm 27/6. Sức nóng bên trong thùng xe tải không có điều hòa nhiệt độ có thể cao hơn so với với nhiệt độ bên ngoài.

Năm 2017, 10 người nhập cư đã chết trong một chiếc xe tải chở 39 người đi vào thành phố San Antonio vào mùa hè.

Tài xế điều khiển chiếc xe tải khi đó là James Mathew Bradley Jr. đã nhận tội lên kế hoạch và đưa người nhập cư trái phép vào thành phố, dù vợ của tài xế này khẳng định không biết có người trong thùng xe.

