Quốc gia láng giềng Nga tính cung cấp vũ khí cho Ukraine

Vũ khí do quân đội Azerbaijan tịch thu từ phe ly khai thân Armenia trong cuộc xung đột vào năm 2023. Ảnh: AFP.

Hôm 11/8, hãng tin Caliber dẫn nguồn tin từ quan chức Azerbaijan giấu tên nói quân đội Nga đã “liên tục tấn công” cơ sở năng lượng của Azerbaijan ở Ukraine, buộc Baku “phải cân nhắc các biện pháp đáp trả”, trong đó có việc cung cấp vũ khí cho Kiev. “Tất cả những điều này sẽ khiến quan hệ song phương tiếp tục rơi vào khủng hoảng sâu hơn”, truyền thông Azerbaijan cho biết.

Quân đội Nga ngày 8/8 sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Azerbaijan (SOCAR) ở vùng Odessa, Ukraine, gây hư hại đường ống dẫn dầu diesel và khiến 4 nhân viên bị thương nặng. Phía Ukraine nói Nga chủ ý nhắm tới cơ sở dầu khí của Azerbaijan.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng một tuần nhằm vào hạ tầng năng lượng liên quan Azerbaijan, sau đòn tấn công hôm 6/8 vào trạm nén khí gần Orlivka – một phần của tuyến ống dẫn khí Trans-Balkan mới khánh thành để giúp Ukraine giảm thiếu hụt năng lượng trước mùa đông 2025–2026. Khí đốt từ Azerbaijan chảy vào Ukraine theo thỏa thuận mới ký, nhưng hiện đã tạm dừng từ tháng 8.

Theo tờ Defense Express, Azerbaijan đang cân nhắc khả năng gửi cho Ukraine khí tài từ kho quân sự hiện có – phần lớn có nguồn gốc từ thời Liên Xô – gồm lựu pháo, hệ thống pháo phản lực, xe bọc thép và xe tăng.

Hôm 11/8, ông Aliyev ký sắc lệnh cấp 2 triệu USD để Bộ Năng lượng Ukraine mua thiết bị điện do Azerbaijan sản xuất. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Aliyev và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó hai nhà lãnh đạo cùng lên án “các cuộc không kích có chủ đích” của Nga nhằm vào cơ sở dầu khí của SOCAR.

Ông Zelensky nói với ông Aliyev rằng Ukraine coi đây là “nỗ lực có chủ đích của Nga nhằm chặn các tuyến năng lượng bảo đảm độc lập năng lượng cho Ukraine và các nước châu Âu khác”.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin cơ sở dầu khí của Azerbaijan ở Ukraine bị tấn công.

Azerbaijan là quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nay có biên giới giáp với nước cộng hòa Dagestan của Nga.

Căng thẳng Nga – Azerbaijan leo thang kể từ khi 2 người Azerbaijan tử vong sau khi bị cảnh sát Nga bắt giữ. Phía Azerbaijan đáp trả bằng cách đột kích mạng lưới truyền hình Nga ở nước này, ngừng các hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai nước. Điện Kremlin nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước và hi vọng mối quan hệ sẽ sớm trở lại quỹ đạo.