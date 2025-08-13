Thủ tướng xúc động ôm trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát nạn trong lũ dữ

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, sáng 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm Trưởng bản Mùa A Thi khi anh xúc động chia sẻ trước hội nghị. Ảnh:VGP

Tại Hội nghị, chàng trai trẻ người Mông Mùa A Thi đã khiến cả hội trường lặng đi khi chia sẻ câu chuyện của mình và đồng bào nơi rẻo cao.

Anh Mùa A Thi chính là Trưởng bản Háng Pu Xi ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên người vừa được Thủ tướng gửi thư khen vì hành động dũng cảm cứu dân trong trận lũ dữ đầu tháng 8 vừa qua.

Anh xúc động chia sẻ cảm giác vừa mừng, vừa hồi hộp khi về Thủ đô. "Vui vì được mang tiếng nói của bà con vùng cao đến đây, hồi hộp vì mong sao nói lên được hết những tâm tư, nguyện vọng của dân bản mình".

Bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây mù bao phủ. Trước đây, con đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, nắng bụi đỏ, mưa thì lầy lội trơn trượt, xe cộ không vào được. Người dân sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, nuôi gà, nuôi lợn - cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao, trẻ em phải nghỉ học vì không qua nổi cầu.

Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo bản làng đã đổi thay rõ rệt. Đường bê tông đã về tận cổng, điện sáng từng nóc nhà, sóng điện thoại và Internet cũng đã vào đến bản. Trẻ em được đến trường đều đặn, người dân có nước sạch để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, không còn lo cảnh mưa dột, rét lạnh.

Nhưng rồi, thiên tai lại giáng xuống mảnh đất này. Rạng sáng ngày 1-8-2025, cơn lũ dữ bất ngờ ập đến, cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương của người dân. Sau khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, cuộc sống sau lũ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong thời khắc sinh tử ấy, Trưởng bản Mùa A Thi đã không do dự. Anh lập tức tổ chức sơ tán, di dời 21 hộ dân với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, chỉ ít phút trước khi đất đá đổ ập xuống bản. Chính nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán ấy, cả bản Háng Pu Xi đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen anh Mùa A Thi, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Nội vụ xem xét hình thức khen thưởng xứng đáng.

Tại Hội nghị, thay mặt bà con dân bản, anh Mùa A Thi tha thiết đề xuất: "Chúng cháu kính mong Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí từ Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho người dân vùng bị lũ. Cụ thể là giúp bà con di dời, ổn định nơi ở mới an toàn, xây dựng lại nhà cửa, đầu tư đường, cầu, điện, nước sinh hoạt, công trình thiết yếu; hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất để bà con khôi phục cuộc sống, vượt qua hoạn nạn."

Không chỉ dừng lại ở lời đề nghị, Mùa A Thi cũng thể hiện quyết tâm: "Cháu xin hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được hỗ trợ, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vận động nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình".