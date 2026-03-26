Mỹ nguy cơ thiếu vũ khí chỉ sau vài tuần chiến sự với Iran

Theo phân tích của ba chuyên gia được công bố bởi Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI) tại Anh, các hệ thống phòng thủ và tấn công chủ lực của Mỹ đang bị tiêu hao với tốc độ đáng báo động. Cụ thể, tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD có thể hết sạch vào khoảng ngày 17/4, trong khi các tên lửa tấn công mặt đất như ATACMS và PrSM thậm chí còn cạn sớm hơn, dự kiến vào ngày 12/4.

Không chỉ Mỹ, Israel cũng rơi vào tình thế tương tự. Các chuyên gia ước tính kho tên lửa phòng không Arrow 2 và Arrow 3 của nước này có thể chỉ đủ dùng trong vài ngày. Điều này đồng nghĩa với việc nếu xung đột kéo dài, cả hai bên sẽ buộc phải chấp nhận rủi ro lớn hơn: nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của đối phương có thể lọt lưới phòng thủ và gây thiệt hại thực tế.

THAAD được xem là một trong những lá chắn tên lửa hiệu quả nhất thế giới, có khả năng đánh chặn mục tiêu ngay trong khí quyển. Tuy nhiên, mỗi tên lửa đánh chặn có giá lên tới khoảng 15 triệu USD, khiến việc duy trì hỏa lực ở cường độ cao trở nên cực kỳ tốn kém. Hiện Mỹ được cho là đang triển khai từ 2 đến 3 hệ thống THAAD tại Trung Đông.

Ở chiều tấn công, các tên lửa ATACMS và đặc biệt là PrSM, thế hệ mới được thiết kế để thay thế, đóng vai trò then chốt trong việc tấn công chính xác tầm xa. Tuy nhiên, sản lượng sản xuất vẫn còn hạn chế so với tốc độ tiêu hao trên chiến trường.

Chỉ trong 16 ngày đầu của cuộc xung đột, Mỹ và các đồng minh đã sử dụng hơn 11.000 đơn vị đạn dược các loại. Riêng 4 ngày đầu tiên đã chiếm gần một nửa con số này. Dù các đòn phản công của Iran đã giảm mạnh sau đó, trung bình mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và gần 100 cuộc tấn công bằng UAV.

Đáng chú ý, hiệu quả phòng thủ cũng đang suy giảm. Iran được cho là đã gây hư hại nhiều radar và hệ thống giám sát của Mỹ và đồng minh, buộc lực lượng phòng không phải sử dụng số lượng lớn tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu. Trong một số trường hợp, cần tới 10–11 tên lửa để đánh chặn một mục tiêu đạn đạo, hoặc tới 8 tên lửa Patriot để hạ 1 UAV, mức tiêu hao bị đánh giá là "không bền vững".

Vấn đề không chỉ nằm ở chiến trường, mà còn ở phía sau: năng lực sản xuất. Các chuyên gia ước tính chi phí để bổ sung nhanh lượng vũ khí đã sử dụng có thể lên tới 50 tỷ USD. Riêng hơn 500 tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi có thể mất ít nhất 5 năm để sản xuất bù.

Ngoài ra, việc tái trang bị còn phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu chiến lược. Để thay thế lượng lớn đạn 20mm đã sử dụng, Mỹ cần tới hàng nghìn kg vonfram, kim loại mà Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn nguồn cung toàn cầu.

Trước thực tế này, các chuyên gia cho rằng Mỹ cần nhanh chóng củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đồng thời xây dựng một hệ thống phòng không "đa tầng, linh hoạt", kết hợp giữa các vũ khí đắt tiền và những giải pháp rẻ hơn để duy trì khả năng chiến đấu lâu dài.