CSGT Hà Nội cho tài xế xem clip tai nạn, nhiều người 'giật mình'

Chiều 18/5, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ.

Hội nghị có sự tham dự của gần 70 chủ doanh nghiệp, tài xế và nhà thầu xây dựng hoạt động trên địa bàn 12 phường do Đội CSGT đường bộ số 6 quản lý.

Đáng chú ý, để tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 đã chiếu clip các tình huống tai nạn giao thông, đồng thời phân tích từng vụ việc để tài xế nắm rõ và rút kinh nghiệm trong thực tế.

Ông Vũ Doãn Hợi, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu Đại An, đơn vị đang thực hiện dự án chống ngập trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công, cho biết sau khi xem clip, bản thân “giật mình” bởi chỉ cần cẩu thả một phút cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Còn ông Đỗ Văn Giáp, Chỉ huy công trường Vành đai 2,5 thuộc Công ty Sông Hồng, chia sẻ công trường đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương, lượng phương tiện, máy móc lớn nên việc được tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông là rất cần thiết.

“Từ những gì được trao đổi, rút kinh nghiệm, tôi sẽ truyền đạt lại cho tài xế và cán bộ phụ trách bảo đảm an toàn giao thông tại công trường”, ông Giáp nói.

Không chỉ tuyên truyền, trao đổi nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 còn yêu cầu các nhà thầu và tài xế ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do lái xe vận tải thường chủ quan, không giảm tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông...

“Sau khi xem clip, nhiều tài xế đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Tôi hy vọng các tài xế, nhà thầu sẽ áp dụng vào thực tế nhằm bảo đảm an toàn”, Trung tá Huy nhấn mạnh.