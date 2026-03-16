Điểm nóng xung đột ngày 16-3: Rộ tin cạn tên lửa đánh chặn, Israel hành động khẩn

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar cũng phủ nhận các báo cáo nói kho tên lửa phòng thủ đang xuống mức nguy hiểm. Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về thông tin này, ông trả lời ngắn gọn "Câu trả lời là không" và không cung cấp thêm chi tiết.

Theo các quan chức quân sự Israel, chiến dịch đối đầu với Iran đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

Trong quá trình chuẩn bị, quân đội đã tính đến khả năng Tehran sở hữu lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có thể phóng vào lãnh thổ Israel. IDF cũng dự liệu cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí lâu hơn.

Hệ thống phòng không Israel phóng tên lửa đánh chặn mục tiêu từ Iran trên bầu trời miền Trung nước này. Ảnh: The Time of Israel

Tờ The Time of Israel cho biết từ khi xung đột bùng phát đến nay, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Con số này thấp hơn so với khoảng 500 tên lửa được phóng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa hai nước vào tháng 6-2025.

Quân đội Israel cho biết tỉ lệ đánh chặn các tên lửa này vẫn ở mức cao, tương tự cuộc xung đột năm ngoái. Tuy vậy, một số tên lửa vẫn lọt qua lưới phòng thủ và rơi xuống khu dân cư, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Israel hiện vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng. Trong đó, Arrow 3 là hệ thống đánh chặn tầm xa hiện đại nhất, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngay ngoài khí quyển trái đất.

Ở tầng trung gian là hệ thống David's Sling, còn Iron Dome (Vòm sắt) chịu trách nhiệm đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, thường được phóng từ nhóm Hezbollah ở Lebanon.

Trang tin Mỹ Semafor trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Israel đã thông báo với Washington về nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn đạn đạo. Báo cáo còn nhận định việc Iran sử dụng đầu đạn chùm có thể khiến Israel phải dùng nhiều tên lửa phòng không hơn để tiêu diệt các mảnh đạn nhỏ.

Dù vậy, các quan chức quân sự Israel khẳng định số lượng tên lửa đánh chặn đang được sử dụng thực tế còn ít hơn so với dự tính ban đầu trong kế hoạch tác chiến.

Israel cũng vừa duyệt gói ngân sách khẩn cấp 2,6 tỉ shekel (827 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng giữa lúc chiến sự với Iran bước sang tuần thứ ba. Theo kênh Al Jazeera, quyết định trên được nội các Israel thông qua vào tối muộn 14-3 (giờ địa phương).

Tài liệu của Bộ Tài chính Israel gửi tới các bộ trưởng nêu rõ với cường độ giao tranh hiện nay, việc bổ sung ngân sách là cần thiết để đảm bảo khả năng tác chiến. Số tiền này dự kiến dùng để mua thêm đạn dược, bổ sung các hệ thống vũ khí tiên tiến và tái dự trữ các loại trang bị chiến đấu quan trọng.