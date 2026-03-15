Patriot Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Iran tấn công cơ sở dầu mỏ

Đoạn video được quay bởi thủy thủ trên một tàu dân sự đang di chuyển qua Vịnh Oman. Trong đó có thể thấy ít nhất 6 tên lửa phòng không được phóng từ hệ thống Patriot của lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm vào 2 tên lửa đạn đạo Iran. Tuy nhiên, cả 2 tên lửa tấn công vẫn tiếp tục bay về phía mục tiêu, dường như không bị đánh chặn thành công.

Các bệ phóng từ hệ thống phòng không Patriot. (Nguồn: MW)

Cuộc tấn công này nằm trong chuỗi các đòn đáp trả của Iran sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào nước này vào ngày 28/2, với sự hỗ trợ của nhiều đối tác khu vực. Tehran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng chiến lược tại nhiều quốc gia Trung Đông của Mỹ, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ tại vùng Vịnh. Việc cảng Fujairah bị tấn công được cho là phản ứng trực tiếp trước những thiệt hại mà ngành dầu khí Iran phải hứng chịu trong các cuộc không kích trước đó.

Giới quan sát cho rằng đoạn video mang lại cái nhìn hiếm hoi về các cuộc tấn công đang diễn ra, bởi UAE đã áp đặt các biện pháp kiểm duyệt rất nghiêm ngặt đối với hình ảnh liên quan đến chiến sự. Chính quyền nước này đã bắt giữ hơn 50 người vì quay phim hoặc chia sẻ các đoạn video về các cuộc tấn công. Tuy nhiên, do đoạn phim được quay từ một con tàu ngoài lãnh thổ UAE, nó đã tránh được sự kiểm soát của chính quyền Abu Dhabi và được lan truyền trên mạng.

Một chi tiết đáng chú ý trong đoạn video là số lượng tên lửa đánh chặn được phóng ra. Hệ thống Patriot thường được thiết kế để đạt xác suất tiêu diệt cao khi phóng hai tên lửa đánh chặn vào một mục tiêu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lực lượng phòng không UAE đã phóng ba tên lửa đánh chặn cho mỗi tên lửa Iran. Điều này có thể phản ánh sự thận trọng của kíp chiến đấu hoặc những nghi ngại về khả năng đánh chặn của hệ thống trong điều kiện thực chiến.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ và các đồng minh đang chịu áp lực lớn. Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot có giá từ 4 đến 6 triệu USD, trong khi các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran được ước tính chỉ có giá dưới 400.000 USD. Nếu phải phóng ba tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu, chi phí đánh chặn có thể lên tới khoảng 18 triệu USD cho một quả tên lửa Iran, tạo ra sự chênh lệch rất lớn về chi phí trong một cuộc chiến kéo dài.

Ngoài vấn đề chi phí, kho tên lửa đánh chặn cũng đang trở thành mối lo ngại. Theo các đánh giá của Lầu Năm Góc, lượng tên lửa phòng không dự trữ của Mỹ trước khi chiến dịch không kích Iran bắt đầu đã giảm xuống chỉ còn khoảng 25% so với mức cần thiết cho các kế hoạch tác chiến.

Khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ và các đối tác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng sau khi nhiều hệ thống radar quan trọng bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Iran. Lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đã phá hủy một radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 đặt tại Qatar, cùng hai radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD tại Jordan và UAE. Việc mất các radar này khiến mạng lưới cảnh báo sớm và theo dõi tên lửa trong khu vực bị suy yếu đáng kể.

Trong khi Israel vẫn có thể dựa vào các hệ thống radar đặt ở những quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi các vụ phóng tên lửa từ Iran, các quốc gia vùng Vịnh nằm gần Iran hơn lại không có mức độ bảo vệ tương tự. Đồng thời, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn rất lớn, loại vũ khí có chi phí thấp hơn nhiều so với các hệ thống đánh chặn của Mỹ.

Thực tế, hiệu quả của hệ thống Patriot trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo đã nhiều lần gây tranh cãi. Trong một cuộc tấn công hạn chế của Iran vào căn cứ không quân Al Udeid năm 2025, hệ thống Patriot cũng không thể bảo vệ hoàn toàn cơ sở này, dù Iran chỉ sử dụng các tên lửa Fateh-313 có công nghệ tương đối đơn giản.

Trước đó nữa, Patriot từng gặp khó khăn trong việc đánh chặn các tên lửa do lực lượng Houthi phóng vào Saudi Arabia năm 2017 và cũng không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở dầu mỏ của nước này năm 2019.