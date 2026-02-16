Lính Mỹ. Ảnh Getty

"NATO có thể đưa ra một điều gì đó kiểu như, 'Được rồi, chúng tôi hứa rằng châu Âu sẽ đứng về phía các bạn,' như một sự đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhưng châu Âu không có một đội quân sẵn sàng chiến đấu. Họ đang tự lừa dối mình. Họ nghĩ rằng họ có thể tập hợp lực lượng đủ sức chống lại Nga," ông nhận xét.

Đồng thời, Johnson nhấn mạnh rằng châu Âu đơn giản là không có khả năng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo có thể làm hài lòng Nga.

"Thực tế là quân đội mà NATO tạo ra ở Ukraine là lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu, ngoại trừ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, họ đã từng cố gắng sử dụng chiêu bài này. Nhưng không thành công. Do đó, Nga chắc chắn sẽ không chấp nhận kế hoạch đảm bảo an ninh mà châu Âu đề xuất," chuyên gia giải thích.

Trước đó ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông cần một khung thời gian cụ thể để cung cấp các đảm bảo an ninh khi ký kết thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Nga.

Trước đó, tờ Politico đã đưa tin rằng EU đang chuẩn bị một kế hoạch 5 điểm để cấp cho Kiev tư cách thành viên một phần trong khối sớm nhất là vào năm 2027. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích bác bỏ quyền phủ quyết của Hungary, với kỳ vọng rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có thể thất bại trong cuộc bầu cử tháng Tư.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của các nước thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

Bộ này gọi những tuyên bố từ châu Âu về khả năng gửi một lực lượng liên minh đến quốc gia hậu Xô Viết này là hành động kích động tiếp diễn xung đột.