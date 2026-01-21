Mỹ tính giảm nhân sự tại NATO, châu Âu bất an về “chiếc ô an ninh”

Mỹ tính giảm nhân sự tại NATO

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch giảm số lượng nhân sự đóng quân tại một số trung tâm chỉ huy quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một động thái có thể làm gia tăng lo ngại tại châu Âu về mức độ cam kết của Washington đối với liên minh này.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo các nguồn tin, trong khuôn khổ kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo tới một số nước châu Âu, Mỹ dự kiến cắt giảm khoảng 200 vị trí công tác tại các đơn vị NATO phụ trách giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh.

Những cơ quan bị ảnh hưởng được cho là Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh tại Brussels (Bỉ). Ngoài ra, Bộ Tư lệnh STRIKFORNATO có trụ sở tại Bồ Đào Nha - đơn vị phụ trách giám sát một số hoạt động hàng hải - cùng một số đơn vị NATO khác cũng nằm trong diện cắt giảm nhân sự của Mỹ.

Các nguồn tin không cho biết cụ thể lý do Washington đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự đảm nhiệm các vai trò trong NATO. Tuy nhiên, động thái này nhìn chung phù hợp với định hướng đã được chính quyền ông Trump công bố về việc chuyển trọng tâm nguồn lực sang khu vực Tây bán cầu.

Những điều chỉnh nói trên là tương đối nhỏ so với quy mô tổng thể của lực lượng quân sự Mỹ đang hiện diện tại châu Âu và không nhất thiết phản ánh một sự thay đổi chiến lược rộng hơn của Washington đối với lục địa này. Hiện có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại châu Âu, trong đó gần một nửa được triển khai tại Đức.

Châu Âu bất an khi liên minh rạn nứt

Động thái của Mỹ đã làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về tương lai của liên minh. Một phần nguyên nhân xuất phát từ chiến dịch gia tăng sức ép của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch, làm dấy lên một kịch bản chưa từng có tiền lệ về khả năng tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia thành viên NATO.

Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức NATO cho biết các điều chỉnh nhân sự của Mỹ không phải là điều bất thường, đồng thời nhấn mạnh rằng mức độ hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với những năm trước.

“NATO và các cơ quan chức năng của Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về lập trường tổng thể, nhằm bảo đảm liên minh tiếp tục giữ vững năng lực răn đe và phòng thủ mạnh mẽ”, quan chức này cho biết. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa phản hồi về thông tin nêu trên.

Theo một nguồn tin, hiện có khoảng 400 nhân sự Mỹ đang làm việc tại các cơ quan của NATO nằm trong diện cắt giảm. Như vậy, tổng số nhân sự Mỹ tại đây có thể giảm khoảng một nửa. Thay vì rút quân đồng loạt, Washington chủ yếu sẽ không bổ nhiệm người thay thế khi các binh sỹ hoặc nhân viên hiện tại kết thúc nhiệm kỳ.

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh NATO đang trải qua một trong những giai đoạn căng thẳng nhất về mặt ngoại giao trong lịch sử 77 năm tồn tại của liên minh. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO trong nhiệm kỳ đầu tiên và trong chiến dịch tranh cử, ông cũng chỉ trích các quốc gia thành viên NATO không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2025, ông Trump dường như thể hiện lập trường tích cực hơn đối với NATO, công khai ca ngợi Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi họ nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 6/2025.

Dù vậy, trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ một lần nữa làm dấy lên lo ngại trên khắp châu Âu. Đầu tháng 12/2025, các quan chức Lầu Năm Góc thông báo với các nhà ngoại giao rằng Washington mong muốn châu Âu đảm nhận phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO - từ tình báo đến tên lửa - vào năm 2027, một mốc thời gian mà nhiều quan chức châu Âu cho là không khả thi.

Ngay sau đó, một tài liệu an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ được công bố đã kêu gọi phân bổ thêm nguồn lực quân sự cho khu vực Tây bán cầu, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu châu Âu có còn là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Washington hay không.

Trong những tuần đầu năm 2026, Tổng thống Trump thể hiện tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland - một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, khiến các quan chức tại Copenhagen và nhiều nước châu Âu lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng bất kỳ hành động xâm phạm lãnh thổ nào giữa các quốc gia thành viên cũng có thể đánh dấu sự sụp đổ của NATO.

Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một số quốc gia thành viên NATO kể từ ngày 1/2, với lý do các nước này ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Động thái này đã khiến các quan chức Liên minh châu Âu cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp thuế quan trả đũa.