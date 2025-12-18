Người lính Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc họp chính phủ rằng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ các thành viên NATO.

Ông Belousov cho biết, các hành động của các nước NATO – bao gồm việc tăng chi tiêu quân sự và sức mạnh quân đội, cũng như triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tinh giản hậu cần để nhanh chóng điều động quân đến Đông Âu – xác nhận rằng khối này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga.

“Các kế hoạch của liên minh đặt ra thời hạn đầu những năm 2030 để họ sẵn sàng cho những hành động như vậy. Các quan chức NATO đã nhiều lần đưa ra tuyên bố như vậy. Chúng tôi không đe dọa, nhưng chúng tôi đang bị đe dọa”, bộ trưởng nói.

Ông Belousov nói thêm rằng việc tăng cường lực lượng hạt nhân của Nga là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo khả năng răn đe đáng tin cậy trước các hành động gây hấn có thể xảy ra. Năm nay, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-A mới, và hai tàu cùng loại nữa hiện đang được chế tạo. Không quân đã triển khai thêm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, trong khi Lực lượng Tên lửa Chiến lược đang trang bị lại cho các đơn vị của mình hệ thống Yars.

Ông Belousov cũng lưu ý rằng hệ thống tên lửa tầm trung di động trên đường bộ Oreshnik mới được phát triển dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, nhắc lại thông báo mà Tổng thống Putin đã đưa ra trước đó tại cùng sự kiện này.

Các biện pháp khác do Belousov đề xuất nhằm mục đích nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang chính quy Nga và làm cho nghĩa vụ quân sự trở nên uy tín và hiệu quả hơn thông qua các cơ hội giáo dục tốt hơn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội.

Các quan chức phương Tây tuyên bố rằng việc tăng cường quân sự của họ là phản ứng trước một “nước Nga ngày càng quyết đoán” và sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine năm 2022. Moscow khẳng định rằng họ không gây ra mối đe dọa nào cho khối và lên án những cáo buộc trái ngược là chiến thuật hù dọa nhằm gây áp lực buộc người dân trong nước phải tuân theo chương trình quân sự hóa.