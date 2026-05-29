EU tuyên bố Nga đã vượt giới hạn

Đêm 28/5, trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, một máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà 10 tầng ở thành phố Galati của Romania, khiến hai người phải nhập viện và 70 người khác phải sơ tán. Đó là một máy bay không người lái loại Geran-2 của Nga.

Phản ứng trước sự kiện này, Chủ tịch EU von der Leyen viết trên mạng X: "Cuộc chiến của Nga đã vượt qua thêm một biên giới nữa. Một máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm lãnh thổ Romania và tấn công một khu vực đông dân cư, gây thương vong cho dân thường. Trên lãnh thổ EU".

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng EU sẽ tiếp tục tăng cường năng lực an ninh và răn đe, đặc biệt là ở biên giới phía đông, và sẽ gia tăng áp lực lên Nga.

Ngoài ra, người đứng đầu Hội đồng châu Âu, António Costa, cũng đã phản ứng về sự kiện này. Ông cũng bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ hoàn toàn đối với Romania.

Ông cáo buộc Nga "leo thang các hành động trên lãnh thổ EU" và gọi đó là hành động "liều lĩnh và vô trách nhiệm".

"Tôi kịch liệt lên án hành vi vi phạm không phận Romania và luật pháp quốc tế này. EU đã đoàn kết trong nỗ lực gia tăng áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và tăng cường năng lực phòng thủ, đặc biệt là dọc biên giới phía đông của chúng ta" - người đứng đầu Hội đồng châu Âu viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Ngoại giao Romania Oana Coi cho biết việc bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên một tòa nhà dân cư ở Galați đáp ứng các tiêu chí để áp dụng Điều 4 của NATO về tham vấn với các đồng minh.

Romania giải thích rằng việc thiếu thời gian và những hạn chế mà quân đội buộc phải tuân thủ là lý do khiến máy bay không người lái của Nga không bị bắn hạ ở Galati.