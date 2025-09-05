Mỹ bất ngờ triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico
Mỹ đã quyết định điều động 10 máy bay chiến đấu F-35 đến một sân bay tại Puerto Rico để tiến hành các hoạt động chống lại những băng đảng ma túy, Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết.
Theo nguồn tin, 10 máy bay chiến đấu F-35 được điều động để thực hiện các hoạt động chống khủng bố và ma túy ở Nam Caribe. Các tiêm kích dự kiến sẽ đến khu vực này vào cuối tuần tới.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy.
Trong một diễn biến liên quan, trang tin Avia.pro cho biết, trong 24 giờ qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Puerto Rico, vận chuyển một lượng lớn thiết bị hạng nặng và nhân sự bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III và C-5M Super Galaxy.
Được biết, những máy bay này thường sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và khẩu đội MIM-104 Patriot.
F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.
Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.
F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2025 18:08 PM (GMT+7)