Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành ‘Bộ Chiến tranh’

Quang cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh tương ứng như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Thứ trưởng Chiến tranh”... trong thư từ chính thức và truyền thông công cộng.

Bộ Quốc phòng Mỹ từng có tên gọi là Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi cơ quan này được đổi tên như một phần của cuộc tái tổ chức quân đội dưới thời Tổng thống Harry Truman.

Ông Truman đã ký ban hành Đạo luật An ninh Quốc gia vào năm 1947, sáp nhập Bộ Hải quân, Bộ Không quân mới thành lập và Bộ Lục quân thành một tổ chức gọi là Cơ quan Quân sự Quốc gia, trực thuộc Bộ trưởng Quốc phòng dân sự. Cơ quan Quân sự Quốc gia được đổi tên thành Bộ Quốc phòng vào tháng 8-1949.

Đạo luật An ninh Quốc gia cũng thành lập Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để cố vấn cho Tổng thống về kế hoạch và chiến lược quân sự.