Tình báo Nga tuyên bố "sốc" về Thủ tướng Đức

Thủ tướng Đức – ông Friedrich Merz (ảnh: Reuters)

Trong tiết lộ hôm 4/9, SVR cho rằng, ông Friedrich Merz – Thủ tướng Đức mới nhậm chức hồi tháng 5/2025 – đang ấp ủ “kế hoạch đối phó” Nga, xuất phát từ “sự thù địch cá nhân liên quan tới thất bại của Đức Quốc xã” trong Thế chiến II. Lập trường của ông Merz được cho là đã gây lo ngại ở Berlin.

Theo SVR, ông Merz đã cam kết cung cấp cho Ukraine một lô tên lửa Taurus (tầm bắn lên tới 500km) và có thể hỗ trợ lực lượng Kiev tập kích Nga.

“Khát khao phục thù nhen nhóm trong ông ấy từ khi còn nhỏ và trở nên mãnh liệt khi sự nghiệp chính trị bắt đầu”, SVR tuyên bố, lưu ý rằng thái độ của ông Merz nhằm vào Nga được một số người thân cận biết rõ.

Trong tuyên bố hôm 4/9, SVR cũng cáo buộc Đức đang chuẩn bị một lô tên lửa Taurus với các dấu hiệu nhận diện bị xóa để che giấu nguồn gốc. Các vụ phóng tên lửa Taurus từ lãnh thổ Ukraine sẽ do quân nhân Đức thực hiện, bởi việc huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành tổ hợp Taurus tốn quá nhiều thời gian.

“Lập trường của ông Merz khiến giới chính trị Đức ngày càng lo ngại”, SVR tiết lộ.

Nhiều quan chức Đức lo ngại Nga sẽ trả đũa nếu Ukraine nhận được các tên lửa Taurus, theo SVR.

Đức chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, giới chức Đức đã nhiều lần bác bỏ khả năng gửi tên lửa Taurus cho Ukraine.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức đã thúc giục các nước đồng minh phương Tây theo đuổi mục tiêu làm “kiệt quệ kinh tế” Nga thông qua các đòn trừng phạt kinh tế, thương mại.

Theo ông Merz, chỉ riêng việc viện trợ vũ khí cho Ukraine là không hiệu quả. Ông cũng đưa ra những công kích nhằm vào cá nhân Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu hôm 3/9, ông Putin bác bỏ những cáo buộc của ông Merz, cho rằng Thủ tướng Đức đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm về “thảm kịch diễn ra ở Ukraine”.

“Tôi nghĩ những lời công kích của ông Merz là nỗ lực không thành công nhằm chối bỏ trách nhiệm, có thể không chỉ của cá nhân ông ấy, mà còn của nước Đức và cả tập thể phương Tây... về những gì đang diễn ra ở Ukraine”, ông Putin nói.

Dẫn nguồn từ truyền thông Đức, RT hôm 4/9 cho hay, ông ngoại Thủ tướng Đức Merz là Josef Paul Sauvigny – từng giữ chức thị trưởng thành phố Brilon (Đức) và là thành viên Đảng Quốc xã.

Ông Merz ban đầu phủ nhận mối liên hệ này, nhưng sau đó thừa nhận trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Merz cho biết, Josef Paul Sauvigny đã mất vào năm 1967, khi ông mới 13 tuổi.