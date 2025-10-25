Mỹ 'bật đèn xanh' chuyển giao Patriot cho Ukraine

Tuyên bố trên được Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak đưa ra vào hôm thứ Sáu (24/10). Ông Yermak cho biết chi tiết cụ thể của thỏa thuận chưa thể công bố, nhưng nhấn mạnh các hệ thống được chuyển giao sẽ là phiên bản mới và hiệu quả nhất. Dù vậy, Ukraine vẫn phải chờ trong danh sách dài các quốc gia mong muốn sở hữu Patriot.

"Danh sách các quốc gia chờ đợi rất dài, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để rút ngắn thời gian chuyển giao. Quan trọng nhất là Tổng thống Trump đã 'bật đèn xanh', và hiện tại, phần còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật", ông nói.

Theo quan chức này, chương trình mua sắm vũ khí thông qua cơ chế PURL (danh sách vũ khí ưu tiên cho Ukraine) của Mỹ với sự tham gia của 17 quốc gia cũng đang được đẩy mạnh.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 17/10 tại Washington, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã bàn về các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine. Sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo nước này đang chuẩn bị hợp đồng để mua 25 hệ thống Patriot từ Washington để tăng cường khả năng phòng không.

Ông Zelensky lưu ý rằng, Ukraine sẽ không nhận được tất cả hệ thống cùng một lúc, bởi nhiều quốc gia khác cũng đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Mỹ và đang chờ đến lượt giao hàng.

Trong bài phát biểu mới đây tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể nhận được hệ thống phòng không Patriot mới sớm hơn nếu các nước châu Âu đồng ý cho nước này chuyển lên đầu danh sách.

"Chúng tôi đề nghị điều chỉnh thứ tự, nếu có thể nhận hệ thống ngay bây giờ. Xin hãy linh hoạt với nhu cầu phòng không của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Theo các báo cáo quân sự, Ukraine hiện đang có ít nhất 8 tổ hợp Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và 2 hệ thống khác đang được tân trang. Đây được cho là vũ khí duy nhất mà Kiev sở hữu có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.