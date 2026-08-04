Mỹ báo động sắp cạn kiệt tên lửa tầm xa chính xác giữa lúc Iran oanh tạc các căn cứ ở Trung Đông

Tên lửa chính xác của Mỹ. Ảnh: US Army.

Các tên lửa này chủ yếu là vũ khí đất đối đất của Lục quân, được gọi là Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) và Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). Theo hai nguồn tin của Reuters, Mỹ đã sử dụng "hầu như tất cả" các loại vũ khí này.

Mức độ cạn kiệt tên lửa ATACMS và tên lửa tấn công chính xác của quân đội chưa từng được báo cáo trước đây.

Các loại đạn dược tầm xa là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến ở Ukraine, cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. PrSM là thế hệ mới hơn, tiên tiến hơn, sẽ thay thế ATACMS, vốn có tầm bắn ngắn hơn.

Các nhà phân tích cho rằng những vũ khí như vậy – có giá hơn 1 triệu USD mỗi chiếc – cũng sẽ rất quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Trung Quốc.

Các nguồn tin từ chối cho biết Mỹ còn lại bao nhiêu mỗi loại đạn dược.

Tổng thống Donald Trump đã phát động cuộc chiến tranh với Iran cùng với Israel vào tháng Hai với dự đoán rằng cuộc xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, ba người am hiểu vấn đề bày tỏ lo ngại rằng việc nguồn cung tên lửa giảm sút có thể hạn chế khả năng răn đe các đối thủ của Mỹ, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Một nguồn tin thứ tư am hiểu vấn đề cho biết, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương - cơ quan giám sát lực lượng Mỹ ở Trung Đông - gần như đã sử dụng hết số tên lửa phóng từ mặt đất mà họ có trước khi chiến tranh bắt đầu, thì họ vẫn có thể bổ sung từ nguồn cung cấp quân sự của Mỹ ở những nơi khác trên thế giới.

Khi được yêu cầu bình luận về dữ liệu kho dự trữ, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố từ ông Trump, nói rằng Mỹ có "nhiều đạn dược hơn bất kỳ ai trên thế giới" và "nhiều hơn mức cần thiết".

Các nhà phân tích đều đồng ý rằng một số loại đạn dược, bao gồm đạn pháo và một số loại tên lửa, đang được sản xuất ở mức kỷ lục, nhưng cảnh báo rằng nguồn cung có thể thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu trong một cuộc chiến kéo dài.

Trả lời yêu cầu bình luận, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, cho biết: “Quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công trên khắp các bộ chỉ huy tác chiến, đồng thời đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu kho vũ khí hùng hậu để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng ta.”

Lượng vũ khí phòng thủ cũng giảm sút

Tuần trước, CSIS đã công bố một báo cáo ước tính rằng từ tháng 2 đến tháng 7, khoảng 65% tên lửa đánh chặn Patriot đã bị tiêu hao và số lượng tên lửa đánh chặn đạn đạo THAAD trong kho dự trữ của Mỹ thấp hơn ít nhất 38% so với thời điểm bắt đầu chiến tranh. Patriot và THAAD là những hệ thống phát hiện và tiêu diệt tên lửa đang bay tới và nằm trong số những hệ thống hiệu quả nhất trong kho vũ khí của nước này.

Theo một nguồn tin, Mỹ cũng đã sử dụng gần một nửa số tên lửa hành trình Tomahawk dự trữ toàn cầu, loại tên lửa thường được phóng từ tàu chiến, kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tên lửa Tomahawk là một loại vũ khí của Hải quân, được phóng từ các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm, và từ lâu đã là phương tiện chính của lực lượng hải quân để tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không gây nguy hiểm cho phi công.

Raytheon, một đơn vị của RTX đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ kéo dài nhiều năm với Lầu Năm Góc nhằm thúc đẩy sản xuất tên lửa Tomahawk, cùng với việc tăng cường sản xuất các loại đạn dược khác, trong bối cảnh Washington đang gấp rút xây dựng lại kho dự trữ.

Iran giáng đòn nặng nề vào quân đội Mỹ

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cho biết lực lượng quân đội Iran đã giáng một đòn nặng nề vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực trong cuộc chiến kéo dài 17 ngày vừa qua.

"Chúng ta nên gọi cuộc xung đột này là Chiến tranh thứ ba hoặc Chiến tranh 17 ngày Muharram, trong đó chúng ta cũng đã giáng những đòn nặng nề vào Mỹ" - ông nói

Ông nói thêm: "Đối với thế giới, cuộc chiến này thật kỳ lạ, nhưng đối với chúng tôi thì nó có thể dự đoán được, và chính tôi đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên truyền hình quốc gia rằng ông Trump sẽ xé bỏ bản ghi nhớ (MoU) (với Islamabad), rút khỏi đó và tấn công."

Cố vấn quân sự của nhà lãnh đạo tối cao cũng lưu ý thêm rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào miền nam Iran, vi phạm bản ghi nhớ trong đó Mỹ công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Ông đã chỉ ra các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Kuwait như những ví dụ về các cuộc tấn công trả đũa thành công của Iran, nói rằng do các cuộc tấn công của Iran, Mỹ đã phải sơ tán hai căn cứ đó.