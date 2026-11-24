Liên quan đến vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội trong sáng 24/11 khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ, gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, thêm một nạn nhân tử vong. Nạn nhân là T.M.H (nữ, sinh năm 2002), được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Thời điểm được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù các bác sĩ đã tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu các nạn nhân.

Trong số 10 bệnh nhân bị thương được đưa đến các Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, gồm: L.N.A (nữ, sinh năm 2007); T.M.H (nữ, sinh năm 2002); T.T.T.H (nữ, sinh năm 1978); D.T.V (nữ, sinh năm 1948).

Trong đó, 2 bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức ngoại. Một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được chăm sóc, điều trị tích cực.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 7 người tử vong, 9 trường hợp khác vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Như VOV.VN đã đưa tin, sáng 24/11, vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành y tế Hà Nội đã huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường để tham gia cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nguồn lực, tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.