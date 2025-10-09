Moscow: Thế giới phụ thuộc vào cách Nga-Mỹ nghe, hiểu, hợp tác với nhau

Đặc phái viên của tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài - ông Kirill Dmitriev cho rằng tương lai của thế giới “phụ thuộc vào việc Mỹ và Nga lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu”, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Dmitriev đưa ra nhận định trên vào sáng sớm 9-10 (theo giờ Moscow), trong thông điệp phản hồi trên mạng xã hội X sau khi Hạ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna (đảng Cộng hoà) đăng thư xác nhận sẽ gặp ông Dmitriev trong tháng 10 này.

Bà Luna cho rằng điều quan trọng đối với cả Mỹ và thế giới nằm ở việc Washington và Moscow “tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ và các cuộc đối thoại về hòa bình và thương mại giữa Nga và Mỹ như Tổng thống [Mỹ Donald] Trump đã công khai kêu gọi”.

Đặc phái viên của tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Bà Luna cho rằng Mỹ và Nga “không cần là kẻ thù” mà nên là “đồng minh trong thương mại” – điều sẽ “có lợi cho tất cả mọi người”.

Hạ nghị sĩ Luna nhấn mạnh rằng bà “không phải thành viên duy nhất trong Hạ viện hay người Mỹ duy nhất tin rằng việc duy trì đối thoại cởi mở là điều cần thiết” và lưu ý rằng cả bà và các đồng nghiệp tại Washington “mong đợi” cuộc gặp với ông Dmitriev.

Về phần mình, đặc phái viên Nga “cảm ơn vì bà [Luna] đã dũng cảm đứng lên vì hoà bình và đối thoại” và cho biết ông cũng mong đợi cuộc gặp sắp tới.

Chưa có thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa bà Luna và ông Dmitriev.

Bà Luna là một trong các hạ nghị sĩ đại diện cho bang Florida và là thành viên của Uỷ ban Giám sát và cải cách chính phủ và Uỷ ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ.

Trong khi đó, ông Dmitriev là người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, đặc phái viên của Điện Kremlin về kinh tế và nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine. Ông từng tham gia các phái đoàn Nga đối thoại với Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và tại hội nghị thượng đỉnh Alaska (Mỹ, tháng 8-2025).