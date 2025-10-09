Bé trai bị bỏ rơi cạnh bãi rác được gia đình đến xin nhận lại

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, bé trai bị bỏ rơi trước đó trên địa bàn xã này đã được mẹ và người thân đến xin nhận lại.

Cụ thể, tối 6/10 người dân địa phương đi qua khu vực bãi rác gần một khu công nghiệp ở xóm 11 (xã Trung Lộc, Nghệ An) thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong túi bóng nằm cạnh bãi rác nên trình báo chính quyền địa phương.

Cháu bé hiện đã được bàn giao về cho mẹ và gia đình chăm sóc.

Bé trai sau đó được chính quyền xã Trung Lộc đưa về cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc. Cháu bé được xác định mới sinh, sức khoẻ bình thường.

Chính quyền xã Trung Lộc sau đó đã phát thông báo tìm người thân của bé trai này theo quy định.

“Ngay hôm sau gia đình nắm bắt được thông tin nên đã cùng người mẹ đến xin nhận lại con. Mẹ là người địa phương khác đến làm công nhân và ở trọ trên địa bàn xã”, lãnh đạo xã Trung Lộc nói và cho biết, Công an xã đã làm biên bản bàn giao cháu bé, giao trách nhiệm cho mẹ cháu bé đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN để hoàn tất các thủ tục theo quy định.