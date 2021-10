Mới cưới vợ xinh được 8 tuần, đại gia Anh đột tử bí ẩn

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Triệu phú trẻ tuổi người Anh chết một cách đột ngột và bí ẩn, chỉ vài tuần sau khi tổ chức lễ cưới xa hoa cùng người đẹp.

Đám cưới như mơ của triệu phú trẻ tuổi Vivek Chadha với cô vợ người mẫu trước khi đột tử (ảnh: Daily Mail)

Vivek Chadha – trùm bất động sản có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh – bị phát hiện qua đời tại một căn nhà ở trung tâm thủ đô London sáng ngày 24.10 theo giờ địa phương. Trước đó vài tiếng, triệu phú 33 tuổi đã tham gia bữa tiệc ở hộp đêm Annabel – nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, Daily Mail đưa tin hôm 27.10.

Chadha là chủ tập đoàn Nine Group trị giá hàng triệu USD, chuyên kinh doanh lĩnh vực khách sạn và bất động sản. Cái chết bất ngờ của Chadha biến vợ anh – người mẫu Stuttee Chaddha – trở thành góa phụ sau khi mới tổ chức hôn lễ được 8 tuần.

8 tuần trước, lễ cưới hoành tráng của cặp đôi được tổ chức trong khách sạn 5 sao tại Anh đã thu hút sự chú ý của báo giới về độ xa hoa hiếm thấy. Những bữa tiệc ăn mừng lễ cưới của chàng triệu phú trẻ tuổi thậm chí kéo dài suốt 1 tuần lễ sau đó.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đau khổ của tôi về những gì vừa xảy ra. Tôi bị sốc và phải cố gắng để chấp nhận sự thật này. Chúng tôi mới tổ chức đám cưới được 8 tuần. Mọi thứ đang rất tươi đẹp. Giờ tôi mất đi tình yêu của đời mình”, Stuttee chia sẻ.

“Tôi thậm chí còn không thể trả lời những lời chia buồn từ người thân gửi tới. Hiện tại tôi không thể nói được gì”, góa phụ trẻ nói thêm.

“Chúng tôi hoàn toàn bị sốc và giờ là quá sớm để nói bất cứ điều gì về Chadha. Chúng tôi quá đau đớn”, Jasbir – người mẹ 58 tuổi của triệu phú – nói.

Nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của Chadha chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một người bạn thân của Chadha cho rằng, ông trùm bất động sản chết vì lên cơn đau tim. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy Chadha không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Cái chết đến với anh có thể là do nguyên nhân tự nhiên. Theo các nguồn tin Daily Mail thu thập được, Chadha không chết ở nhà riêng mà là một địa điểm khác ở London.

“Tôi không thể tiết lộ nơi Chadha qua đời. Đó là vấn đề rất riêng tư”, Stuttee nói.

Công việc kinh doanh của tập đoàn Nine Group do Chadha điều hành rất thuận lợi. Anh hiện sở hữu 18 khách sạn lớn tại Anh cùng nhiều bất động sản giá trị. Nine Group do Chadha sáng lập năm 2012 và là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Anh quốc.

Chadha cũng thường xuyên gặp gỡ những chính trị gia nổi tiếng nước Anh như cựu Thủ tướng như David Cameron hay Theresa May.

Nguồn: http://danviet.vn/moi-cuoi-vo-xinh-duoc-8-tuan-dai-gia-anh-dot-tu-bi-an-50202128105573205.htmNguồn: http://danviet.vn/moi-cuoi-vo-xinh-duoc-8-tuan-dai-gia-anh-dot-tu-bi-an-50202128105573205.htm