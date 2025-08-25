Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM

Sáng 25/8, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Bí thư khóa 13, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được phân công làm Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Với Quyết định này của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang lần thứ hai trở lại với TP HCM, trước đó, ông từng giữ vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm. Thời gian ông làm Phó bí thư cũng là giai đoạn Covid-19 bùng phát ở thành phố.

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị. Ảnh: Đình Văn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhận xét tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo bài bản, từng kinh qua nhiều vị trí ở trung ương và địa phương, trong đó có bí thư Tây Ninh, Hải Phòng và phó bí thư thường trực TP HCM. Ông được đánh giá có năng lực, tư duy khoa học, sâu sát cơ sở.

Ông Tú kỳ vọng tân Bí thư sẽ kế thừa vai trò của ông Nguyễn Văn Nên, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa TP HCM phát triển thành siêu đô thị tài chính, công nghiệp, trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ hàng đầu, hướng tới tầm vóc các thành phố lớn trên thế giới, nằm trong nhóm 100 đô thị thông minh, bền vững toàn cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết đây là trách nhiệm nặng nề, gắn với niềm tin và kỳ vọng lớn từ lãnh đạo, nhân dân và nhà đầu tư. Ông bày tỏ niềm vui khi trở lại thành phố sau hơn 4 năm, đồng thời chia sẻ sự trăn trở, lo lắng trước yêu cầu phát triển, đòi hỏi bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Tôi có cơ hội trở lại để đồng hành cùng thành phố. Đây là niềm vui lớn của bản thân và gia đình. Niềm vui, vinh dự là có, song suy nghĩ lớn nhất của tôi lúc này là trăn trở và lo lắng", ông nói.

Ông kêu gọi cán bộ, lãnh đạo thành phố hãy đoàn kết, đừng nghĩ mình đến từ đâu, TP HCM gốc hay Bình Dương, Vũng Tàu mà tất cả đang cùng chung không gian, cùng chung trách nhiệm với thành phố. Tân Bí thư khẳng định sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình hành động, thể hiện khát vọng chung và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý để TP HCM "vì cả nước, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang (trái) và ông Nguyễn Văn Nên (phải), sáng 25/8. Ảnh: Đình Văn

Ông Trần Lưu Quang quê tỉnh Tây Ninh; là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và hơn hai năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng.

Tháng 8/2024, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương và được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào tháng 2 năm nay.

Thường trực Thành ủy TP HCM hiện có 6 người, đứng đầu là ông Trần Lưu Quang, 5 Phó bí thư gồm các ông: Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi; Nguyễn Văn Được, 57 tuổi (Chủ tịch UBND TP HCM); ông Võ Văn Minh, 53 tuổi (Chủ tịch HĐND TP HCM), ông Nguyễn Phước Lộc, 55 tuổi (Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM) và ông Đặng Minh Thông, 48 tuổi.

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến khi Đại hội Đảng diễn ra.

TP HCM mới sáp nhập quy mô hơn 6.700 km2, dân số khoảng 15 triệu dân, trở thành siêu đô thị của cả nước, tiềm năng kinh tế lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt ít nhất 8,5%, thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng.