Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc để ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).

Ngày 30-6-2025 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (mới) nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên từng đảm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;...