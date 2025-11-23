Tuyên bố mới của ông Trump sau khi ra thời hạn chót về đề xuất hòa bình với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 22/11/2025. Ảnh: Getty Images.

Kế hoạch 28 điểm, do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff của ông Trump soạn thảo cùng đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, bao gồm Ukraine nhượng bộ lãnh thổ với Nga, cắt giảm mạnh quy mô quân đội và sửa hiến pháp để cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

Hôm 21/11, ông Trump cho Kiev thời hạn đến ngày 27/11 để chấp nhận các yêu cầu này. Những điều mà giới quan sát đánh giá là khá gần với mục tiêu mà Moscow đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nếu không chấp thuận, Ukraine có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ từ Mỹ.

Phát biểu ngày 22/11, ông Trump phát đi tín hiệu rằng vẫn có khả năng đàm phán. Khi được hỏi liệu đây có phải đề xuất cuối cùng hay không, ông nói: “Không, không phải đề xuất cuối cùng”.

Ông đưa ra bình luận này khi trao đổi với phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận kế hoạch, ông Trump nói: “Vậy thì ông ấy cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục chiến đấu hết sức mình”.

Những phát biểu trên được đưa ra giữa lúc cả quan chức Mỹ và châu Âu đều chỉ trích kế hoạch vì nó quá nghiêng về Nga.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine có cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ để tiếp tục thảo luận về đề xuất. Đại diện Anh, Pháp và Đức cũng tham dự. Hiện chưa rõ kết quả cuộc gặp.

Động thái thúc đẩy hòa đàm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Ukraine bước vào mùa đông thứ tư của cuộc xung đột, dự kiến khắc nghiệt hơn khi cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục hứng chịu các cuộc tập kích tầm xa từ Nga.

“Sắp tới đây, Ukraine có thể phải đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn”, ông Zelensky nói ngày 21/11, ám chỉ Kiev có thể phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. “Hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là đối mặt nguy cơ mất đi đối tác then chốt”.