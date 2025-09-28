Iran phản ứng gắt khi Mỹ yêu cầu giao toàn bộ urani đã làm giàu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định không đáp trả các lệnh trừng phạt bằng cách rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại New York trước khi lên đường về nước hôm 27/9, Tổng thống Pezeshkian khẳng định: “Yêu cầu của Mỹ là không thể chấp nhận. Họ muốn chúng tôi bàn giao toàn bộ urani đã làm giàu, đổi lại chỉ cho chúng tôi thêm 3 tháng. Tại sao chúng tôi phải tự đẩy mình vào tình thế đó”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc phương Tây tiếp tục rơi vào bế tắc, chủ yếu xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran và những lệnh trừng phạt kéo dài từ phía Washington.

Theo ông Pezeshkian, Washington có thể một lần nữa muốn kích hoạt cơ chế “snapback” trong vài tháng tới - cơ chế tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran và đưa ra một yêu cầu mới.

Tổng thống Iran nhấn mạnh, nếu phải lựa chọn giữa snapback và những yêu cầu không thể chấp nhận, thì phương án thứ nhất vẫn khả thi hơn, đồng thời nêu rõ, nước này sẽ không đáp trả các lệnh trừng phạt bằng cách rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trước đó, hôm 26/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất, trong đó kêu gọi hoãn việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran thêm 6 tháng. Đáp lại kết quả này, Iran cảnh báo phương Tây sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu căng thẳng leo thang.

Hồi đầu tháng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo rằng kho dự trữ uranium được làm giàu tới 60% của Iran đã tăng lên ước tính 440,9kg tính đến ngày 13/6, tăng 32,3kg so với ngày 17/5. Iran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng luật Hồi giáo không cho phép họ làm như vậy.