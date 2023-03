Lưỡng đảng Mỹ ra động thái lưu ý trong đối phó Trung Quốc

Hôm 1-3 (giờ địa phương), Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ có phiên điều trần đầu tiên bàn đối phó các mối đe dọa về an ninh và kinh tế từ Trung Quốc (TQ). Sự kiện có sự tham gia của 13 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 11 nghị sĩ đảng Dân chủ. Dù không đưa ra bất kỳ dự thảo luật nào nhưng phiên điều trần được đánh giá sẽ thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và lãnh đạo liên quan tới cạnh tranh Mỹ - Trung, từ đó giúp đưa ra các khuyến nghị, chính sách phù hợp thời gian tới.

Mỹ ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc

Theo tờ The Washington Post, các nghị sĩ lưỡng đảng thảo luận về một loạt vấn đề trọng tâm trong căng thẳng Mỹ - Trung như trao đổi thương mại không cân bằng, đối đầu quân sự, các cáo buộc về vi phạm quyền con người.

Ủy ban này có thể giúp Mỹ bắt kịp đà cạnh tranh với TQ thông qua việc tổ chức các phiên điều trần bàn về các động thái của TQ và những gì đang đe dọa Mỹ và phương Tây. Giới chính sách Mỹ đã đánh giá thấp TQ cả gần 10 năm nay. Cựu cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster.

Trong số những người tham gia phiên điều trần có cựu cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster và cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cả hai cùng đưa ra những cảnh báo gay gắt về mối đe dọa quân sự và do thám của TQ thông qua ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video TikTok.

Chủ tịch Ủy ban - hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher đánh giá quan hệ Mỹ - Trung hiện nay là một cuộc đua chiến lược “mang tính sinh tồn”. Theo ông, việc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ bất đồng trên nhiều vấn đề “không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục bất đồng như vậy và lãng phí thời gian với vấn đề TQ”, “chính sách của chúng tôi trong 10 năm tới sẽ tạo cơ sở cho hàng trăm năm tiếp theo”.

Tuy nhiên, theo The Washington Post, dù tìm thấy điểm chung về mối đe dọa từ TQ, các nghị sĩ Mỹ chưa hẳn cùng quan điểm khi đề xuất chính sách. Ông Gallagher và các đảng viên đảng Cộng hòa kỳ vọng Mỹ có “sự tách rời chiến lược” với TQ, chấm dứt phần lớn những ngành hoặc hoạt động phải phụ thuộc vào TQ. Ông cho rằng không thể đối phó với TQ hiệu quả nếu như yếu tố TQ hiện diện mạnh mẽ trong khắp các lĩnh vực tài chính, công nghiệp hoặc thương mại quan trọng với Mỹ. Ngoài ra, ông cũng đề xuất chuyển giao lượng vũ khí tồn kho cho Đài Loan và các đồng minh khác ở châu Á.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher (trái) và hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi - hai nhân vật lãnh đạo Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ. Ảnh: AP

Trong khi đó, các thành viên đảng Dân chủ ủng hộ những thay đổi để tăng cường chính sách và đầu tư trong nước cũng như các bước để bảo vệ các cấu trúc chính trị trong nước. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi cho rằng ủy ban nên tập trung vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh với TQ “thông qua đầu tư vào công nghệ của tương lai, cải thiện lực lượng lao động và bằng cách khắc phục những điểm yếu trong nền kinh tế, chuỗi cung ứng và thậm chí cả hệ thống nhập cư của Mỹ”. Ông Krishnamoorthi cũng lưu ý ủy ban cần tránh những yếu tố có thể làm gia tăng các tư tưởng bài ngoại, phân biệt chủng tộc người châu Á, phải đảm bảo “sự đa dạng là nền tảng xã hội Mỹ”.

Trung Quốc: Mỹ tư duy chiến tranh lạnh

Cùng ngày 1-3, Bộ Ngoại giao TQ ra tuyên bố chỉ trích phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ là mang “tư duy chiến tranh lạnh”, “thiên vị về ý thức hệ”, kêu gọi các nghị sĩ Mỹ ngừng ngăn cản quan hệ Mỹ - Trung và nên cân nhắc mối quan hệ này ngoài lợi ích chính trị.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao TQ công bố một báo cáo mô tả Mỹ là một thế lực “bá quyền”, “bắt nạt” và “lạm dụng quyền lực” trong quan hệ quốc tế. Báo cáo lên án rằng “Mỹ từ lâu đã cố gắng nhào nặn các quốc gia khác và trật tự thế giới bằng các giá trị và hệ thống chính trị của riêng mình dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ, quyền con người”.

Theo nguồn tin của The Washington Post, trước và sau phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ, các quan chức TQ đã thảo luận căng thẳng về cách đối phó với một Hạ viện Mỹ hiếu chiến hơn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Theo một nguồn tin, TQ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bị Mỹ cô lập.

Giới phân tích cho rằng TQ sẽ theo dõi chặt các động thái của ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ, xem liệu những bước đi đầu tiên của ủy ban sẽ được chuyển thành chính sách hay những nỗ lực cụ thể để kiềm chế Bắc Kinh như thế nào.

Mỹ vận động liên minh cùng trừng phạt nếu TQ gửi vũ khí cho Nga Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ Mỹ cho biết Washington đang vận động các đồng minh để lập liên minh với khả năng trừng phạt TQ nếu Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Cụ thể, các nguồn tin cho biết quá trình tham vấn các đồng minh của Mỹ vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Theo đó, chính quyền Washington muốn thu hút sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong Nhóm bảy nền kinh tế hàng đầu (G7), để phối hợp hỗ trợ trong các tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết Washington sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan xử lý việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, từ chối bình luận về thông tin này. Một nguồn tin cho biết trước tiên Washington muốn nêu ý tưởng trừng phạt phối hợp trong trường hợp phát hiện bất kỳ gói viện trợ quân sự nào từ TQ đến Nga.

