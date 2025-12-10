Tạm giữ tài xế vụ xe tải cán nạn nhân 2 lần

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đồng Văn Nhật để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Tài xế Nhật bị tạm giữ

Vào trưa ngày 9-12, Đồng Văn Nhật (SN 1991, trú tại xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải biển số 60C-536... chở theo phụ xe Lý Sách (SN 2004, trú xã Tân Hưng) lưu thông trên tuyến ĐT757 theo hướng xã Long Hà – xã Tân Hưng.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng, Nhật điều khiển xe vượt ô tô biển số 93...do anh D. (trú tại phường An Lộc) điều khiển cùng chiều phía trước.hiê

Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó, Nhật tiếp tục vượt một xe bồn đang dừng bên lề phải thì xảy ra va chạm với ông P.V.Đ. (trú tại xã Tân Hưng) đang đi bộ qua đường, hậu quả khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.