Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết em gái

Ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại nhà bà N.T.H. (49 tuổi, ngụ xã Bến Cầu), Thành điều khiển ô tô Lexus màu trắng, biển số 70A-413.38 chạy ngang qua.

Thời điểm này, trước sân nhà có bà H. cùng hai người là bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi) - tất cả đều là chị, em ruột của Thành.

Bất ngờ, Thành lái ô tô lao vào nhóm phụ nữ. Vụ việc khiến bà S. bị cuốn vào gầm xe và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á nhưng đã tử vong lúc khoảng 11h50 cùng ngày do chấn thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Sau khi gây án, Thành lái ô tô bỏ chạy rồi sau đó bỏ lại ô tô, chuyển sang chạy xe máy hiệu Sonic biển số 93P1-413.38 và di chuyển về hướng biên giới, nghi tìm đường sang Campuchia.

Công an xã Bến Cầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thành bị bắt giữ tại khu vực Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây.

Tại cơ quan chức năng, Thành khai mâu thuẫn gia đình đã tích tụ nhiều năm, bắt nguồn từ việc trong giai đoạn kinh doanh, mở công ty nước suối tại Campuchia khoảng năm 2003, đối tượng nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H.(70 tuổi) để mua đất và xây nhà.

Đến năm 2007, Thành bị phía Toà án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội “Cố ý giết người”. Đối tượng này thụ án 15 năm thì được giảm án.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Theo lời Thành, năm 2022, mẹ và các chị, em sang thăm, hứa sau khi ông mãn hạn tù sẽ trả lại tài sản. Nhưng khi Thành về Việt Nam, lời hứa không được thực hiện, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng.

Tuy nhiên, bà N.T.B.N. (44 tuổi, em gái của Thành) cho rằng lời khai của đối tượng này là không đúng sự thật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.