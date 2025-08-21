Loạt tên lửa, UAV Nga tập kích các thành phố miền tây Ukraine

Ảnh minh họa lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau một cuộc tập kích của Nga. Ảnh: Kyiv Post.

Theo không quân Ukraine, từ tối 20/8, nhiều nhóm UAV Geran-2 của Nga được phóng từ nhiều hướng khác nhau. Ban đầu, Kiev được cho là mục tiêu chính, song sau đó không quân Ukraine cho biết các UAV đã bay về nhiều hướng khác nhau.

Gần nửa đêm, phóng viên tờ Kyiv Post ghi nhận tiếng nổ và hoạt động phòng không ở thủ đô Kiev. Truyền thông địa phương cũng đưa tin có tiếng nổ tại vùng Chernihiv, gần biên giới Nga.

Khoảng 3 giờ sáng, nhiều máy bay MiG-31K của Nga cất cánh, phóng tên lửa Kinzhal về khu vực Rivne. Các kênh giám sát cũng ghi nhận tên lửa hành trình Kalibr được phóng đi từ Biển Đen.

Khác với các đợt trước, lần này mục tiêu chính là các khu vực ở miền tây Ukraine. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Rivne, Lviv, Lutsk (vùng Volyn) và Mukachevo (vùng Zakarpattia).

Thị trưởng thành phố Lviv, ông Andriy Sadovyi, xác nhận ba vụ nổ trong thành phố. Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Lviv, thông báo: “Theo thông tin ban đầu, sau đợt tập kích kết hợp bằng UAV và tên lửa hành trình của đối phương, có một người thiệt mạng và hai người bị thương. Hàng chục cơ sở hạ tầng bị hư hại”.

Nga nhắm tới các mục tiêu nằm ở miền tây Ukraine trong đợt tập kích mới nhất. Ảnh: Kyiv Post.

Tại thành phố Mukachevo, chính quyền địa phương thông báo tên lửa đã đánh trúng một cơ sở sản xuất. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, đồng thời khuyến cáo người dân đóng kín cửa sổ để tránh ô nhiễm không khí từ vụ nổ.

“Hãy đóng kín cửa sổ và hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết”, hội đồng thành phố kêu gọi. Đến sáng ngày 21/8, nhà chức trách thành phố ghi nhận 12 người bị thương, tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Ngoài các khu vực miền tây, thành phố Zaporizhzhia ở miền nam cũng hai lần bị trúng tên lửa Nga trong đêm, gây hư hại nhà cửa và cơ sở công nghiệp, theo thống đốc Ivan Fedorov.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đăng trên tài khoản Telegram hình ảnh từ hiện trường sau đợt tập kích mới nhất của Nga.

Ông Yermak cho rằng các hành động của Nga không đi kèm bước tiến nào hướng tới hòa bình, thay vào đó tiếp tục kéo dài xung đột.

“Thay vì giải pháp thực chất, lại là các đòn tấn công tầm xa. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác để ngăn chặn điều này”, ông Yermak viết trên mạng xã hội Telegram.

Đây là đợt tập kích tầm xa thứ hai của Nga kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska và cuộc họp ngày 18/8 ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.